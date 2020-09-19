Алиев снова взялся за бутылку: видео с яхты

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев показал, как он отдыхает в турецком Бодруме, омываемом водами Эгейского моря. Отметим, что экс-полузащитник сборной Украины отправился туда после того, как оскандалился с "лавочным" троллингом Луческу.

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На первых порах 35-летний Алиев в Турции созерцал волны из балкона своего гостиничного номера ("Думаю и смотрю в будущее", – писал у себя в Instagram Александр) и принимал солнечные ванны на пляже.

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А затем Александр Алиев вышел в море – на яхте со своими друзьями. На борту судна бывший футболист "Динамо", после завершения игровой карьеры позволивший себе набрать лишнего "веска", занимался тем, что пил шампанское со своим "кентом" Темой, но не Милевским, после чего – под выкрики "Красава!" – прыгнул с яхты в воду. Видео этих развлечений Алиев опубликовал у себя в Instagram.

INSTAGRAM

Часть подписчиков в комментариях под видео критикуют Алиева, говоря: "Ну кто тебя после таких видосов тренером возьмет? Научиться пить можно и без тренера", "Думала, он что-то понял, осознал, но – нет...".

Другие фолловеры Алиева просят критиков оставить его в покое: "Успокойтесь, живите своей жизнью и не завидуйте".

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Ранее мы писали о крутом дебюте скандалиста Алиева в боксе: бывший футболист "Динамо" минимально проиграл модели Никите Вакулюку.

А недавно Милевский рассказал про серьезный конфликт с Алиевым. Закадычные друзья проигрывали в карты Белькевичу и Шацких, и тут "кент начал хвататься за нож".

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