Бразилец, певший "Ще не вмерла", завершил карьеру, не дождавшись предложения от "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" бразилец Данило Силва, во время звучания гимна Украины перед матчами киевлян певший "Ще не вмерла...", объявил о завершении карьеры. Последним клубом 33-летнего защитника стал американский "Лос-Анджелес".

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Бразилец провел в профессиональном футболе 16 лет. За "Динамо" выступал с 2010 по 2017 годы, дважды став чемпионом Украины, выиграв два Кубка и один Суперкубок Украины. В составе киевлян Данило Силва сыграл безумное количество матчей – 219, забив 3 гола и сделав 20 ассистов.

"Оглядываясь на последние 16 лет, я очень горжусь своей карьерой. У меня только счастливые воспоминания, которые останутся на всю жизнь, – цитирует Данило Силву официальный сайт "Лос-Анджелеса". – Я безмерно благодарен всем своим тренерам, одноклубникам и болельщикам за их поддержку и за то, что они помогли мне стать лучшим игроком, каким я только мог стать. Наконец, я хочу поблагодарить мою жену и детей за то, что они сопровождали меня в путешествии к осуществлению своей спортивной мечты"

Данило Силва/Фото lafc.com

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Отметим, что бразилец также играл за клубы "Метростарз", "Гуарани", "Интернасьонал" и "Сан-Паулу". При этом Данило Силва называл Украину вторым домом, а Сергея Реброва – лучшим тренером, с которым ему приходилось работать.

Кстати, весной Данило Силва говорил, что хотел бы вернуться в "Динамо". "Если будет возможность вернуться, я не стану думать о деньгах или о чем-то другом. Я очень люблю эту команду и готов играть за имя", – говорил бразилец. Но, видимо, предложение из Киева ему так и не последовало.

Смотрите, как бывший клуб Данило Силвы "Динамо" играет в Лиге чемпионов

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