Форварда "Барселоны" поймали на жульничестве при сдаче экзамена по итальянскому языку

Как выяснила полиция, Луису Суаресу загодя "слили" темы из университета, чтобы он смог подготовиться

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес уличен в читерстве на экзамене по итальянскому языку, благодаря успешной сдаче которого игрок рассчитывал получить паспорт Италии и возможность не считаться легионером в туринском "Ювентусе".

Реклама

Экзамен по уровню В1, сданный Луисом Суаресом, проходил в итальянской Перудже. Но, по мнению правоохранителей, форвард "Барселоны" справился с ним нечестно, сообщает La Repubblica.

"В ходе расследования были выявлены нарушения в экзамене, сданном Луисом Суаресом на получение итальянского гражданства, – говорится в заявлении прокуратуры Перуджи. – Выяснилось, что темы, охватываемые экзаменом, были согласованы заранее, и что баллы были выставлены до его сдачи. Кандидат при этом продемонстрировал только элементарное знание итальянского языка. Финансовая полиция осуществляет сбор документов в Университете Перуджи с целью подтверждения описанного поведения и уведомления о преступлениях, связанных с раскрытием служебных тайн государственными должностными лицами"

Луис Суарес / Фото: Reuters

Иными словами, Луису Суаресу были заранее отправлены темы, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. Среди подозреваемых в этом деле ректор Университета для иностранцев Перуджи Джулиана Грего Болли и генеральный директор учебного заведения Симоне Оливьери. Суарес причастен к делу, однако его не считают главным нарушителем.

Реклама

Читайте также: Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)

Накануне стало известно, что трансфер Луиса Суареса в "Ювентус" сорвался. Ожидается, что уругваец на правах свободного агента перейдет в мадридский "Атлетико".

Смотрите, как Луис Суарес с "Барселоной" проиграл "Баварии" 2:8

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама