Форварда "Барселоны" поймали на жульничестве при сдаче экзамена по итальянскому языку

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес уличен в читерстве на экзамене по итальянскому языку, благодаря успешной сдаче которого игрок рассчитывал получить паспорт Италии и возможность не считаться легионером в туринском "Ювентусе".
Экзамен по уровню В1, сданный Луисом Суаресом, проходил в итальянской Перудже. Но, по мнению правоохранителей, форвард "Барселоны" справился с ним нечестно, сообщает La Repubblica.
"В ходе расследования были выявлены нарушения в экзамене, сданном Луисом Суаресом на получение итальянского гражданства, – говорится в заявлении прокуратуры Перуджи. – Выяснилось, что темы, охватываемые экзаменом, были согласованы заранее, и что баллы были выставлены до его сдачи. Кандидат при этом продемонстрировал только элементарное знание итальянского языка. Финансовая полиция осуществляет сбор документов в Университете Перуджи с целью подтверждения описанного поведения и уведомления о преступлениях, связанных с раскрытием служебных тайн государственными должностными лицами"
Иными словами, Луису Суаресу были заранее отправлены темы, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. Среди подозреваемых в этом деле ректор Университета для иностранцев Перуджи Джулиана Грего Болли и генеральный директор учебного заведения Симоне Оливьери. Суарес причастен к делу, однако его не считают главным нарушителем.
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Накануне стало известно, что трансфер Луиса Суареса в "Ювентус" сорвался. Ожидается, что уругваец на правах свободного агента перейдет в мадридский "Атлетико".
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