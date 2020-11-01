Хэмилтон выпил шампанского из чужого ботинка, празднуя суперпобеду в Формуле-1 (видео)

Это выглядело невероятно забавно, хотя и крайне негигиенично

На автодроме в итальянской Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Победу в гонке добыл британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику финну Валттери Боттасу, накануне выигравшему квалификацию. А третьим стал австралиец Даниэль Риккардо на "Рено".

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Таким образом "Мерседес" досрочно выиграл седьмой подряд Кубок конструкторов. И это суперрекорд! Никто в истории Формулы-1 не побеждал в командном зачете так долго!

Что интересно, сразу два гонщика на подиуме в Имоле крайне негигиенично отпраздновали свой успех, сделав "шуи" – то есть выпив шампанского из ботинка. К этому традиционному австралийскому ритуалу Риккардо предложил присоединиться Хэмилтона и Боттаса. Последний отказался, а вот британец неожиданно согласился. В итоге, Риккардо полностью разулся, в один ботинок налив шампанского для себя, в другой – для Хэмилтона.

Потом Хэмилтон и Риккардо "почокались" ботинками с шампанским и испили из них. После чего тем количеством напитка, который остался в обуви, Хэмилтон облил голову Риккардо, устроив ему праздничный "душ".

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Хэмилтон и Риккардо / Фото: Reuters

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Напомним, неделю назад Хэмилтон побил "вечный" рекорд Шумахера, выиграв свой 92-й Гран-при Формулы-1. На финишном отрезке той гонки в Португалии у Льюиса свело ногу, но это не помешало ему переписать историю.

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