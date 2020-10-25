"Ногу сводило судорогой": Хэмилтон рассказал, с какими муками бил рекорд Шумахера

Во время гонки, которая принесла Льюису 92-ю победу на этапах Гран-при Формулы-1, ему было очень несладко

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своими ощущениями после того, как он в воскресенье, 25 октября, выиграл Гран-при Португалии и тем самым побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах Формулы-1. По словам британца, рекордная виктория далась ему ценой немалой боли.

"Любая гонка Формулы 1 требует серьезных физических усилий. Сегодня мою правую ногу периодически сводило судорогой. Приходилось отпускать педаль газа на прямой, чтобы избежать очередного спазма. Было очень больно, но я должен был стерпеть, так как нельзя ехать вполсилы весь круг", – признался 35-летний Льюис Хэмилтон, в активе которого теперь 92 выигранных Гран-при

"Я мог только мечтать о таком успехе! Похоже, я вытянул счастливый билет, когда решил присоединиться к Mercedes! Мы стараемся брать максимум от каждого дня, у нас одинаковые устремления – потому нам удается побеждать снова и снова. Здесь со мной мой отец, мой пес Роско – это просто замечательный день! Я одержал рекордную 92-ю победу, но мне потребуется время, чтобы в полной мере это осознать. Сегодня я даже после финиша мчался на полной скорости, так как оставался в гоночном режиме! У меня просто нет слов", – добавил Хэмилтон

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Напомним, предыдущий обладатель рекорда Михаэль Шумахер с 2013 года проходит лечение после несчастного случая во время катания в горах и не появляется на публике. При этом состояние Шумахера вряд ли улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы.

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Добавим, что по количеству чемпионских титулов Формулы-1 Шумахер пока еще опережает Хэмилтона – семь против шести.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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