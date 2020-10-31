Боттас менее секунды выиграл у Хэмилтона в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи на автодроме Энцо и Дино Феррари. Вместе с ним с первого ряда стартовой решетки гонку начнет другой пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку самых быстрых Макс Ферстаппен их "Ред Булл", сообщает formula1.com.
Эта же тройка лидирует в генеральной классификации: Хэмилтон имеет 256 баллов, Боттас – 179, Ферстаппен – 162.
Напомним, что неделю назад "вечный" рекорд Шумахера пал. Хэмилтон выиграл 92-й Гран-при Формулы-1. На финишном отрезке гонки в Португалии у Льюиса свело ногу, но это не помешало ему переписать историю.
Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:
- 1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.13,609
- 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,097
- 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,567
- 4. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,893
- 5. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,911
- 6. Александер Албон ("Ред Булл") +0,963
- 7. Шарль Леклер ("Феррари") +1,007
- 8. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1,087
- 9. Ландо Норрис ("Макларен") +1,205
- 10. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,302
Не вышли в третий сегмент:
- 11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,452
- 12. Эстебан Окон ("Рено") +1,592
- 13. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,714
- 14. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,776
- 15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,885
Не вышли во второй сегмент:
- 16. Ромен Грожан ("Хаас") +2,309
- 17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,330
- 18. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +2,344
- 19. Николас Латифи ("Уильямс") +2,378
- 20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,599
Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов:
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