Боттас менее секунды выиграл у Хэмилтона в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилоты "Мерседеса" займут оба места на стартовой решетке завтрашней гонки

Пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи на автодроме Энцо и Дино Феррари. Вместе с ним с первого ряда стартовой решетки гонку начнет другой пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку самых быстрых Макс Ферстаппен их "Ред Булл", сообщает formula1.com.

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Эта же тройка лидирует в генеральной классификации: Хэмилтон имеет 256 баллов, Боттас – 179, Ферстаппен – 162.

Напомним, что неделю назад "вечный" рекорд Шумахера пал. Хэмилтон выиграл 92-й Гран-при Формулы-1. На финишном отрезке гонки в Португалии у Льюиса свело ногу, но это не помешало ему переписать историю.

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:

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1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.13,609

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,097

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,567

4. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,893

5. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,911

6. Александер Албон ("Ред Булл") +0,963

7. Шарль Леклер ("Феррари") +1,007

8. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1,087

9. Ландо Норрис ("Макларен") +1,205

10. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,302

Не вышли в третий сегмент:

11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,452

12. Эстебан Окон ("Рено") +1,592

13. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,714

14. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,776

15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,885

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Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан ("Хаас") +2,309

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,330

18. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +2,344

19. Николас Латифи ("Уильямс") +2,378

20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,599

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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