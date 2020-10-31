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Боттас менее секунды выиграл у Хэмилтона в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

31 октября, 18:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пилоты "Мерседеса" займут оба места на стартовой решетке завтрашней гонки

Пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи на автодроме Энцо и Дино Феррари. Вместе с ним с первого ряда стартовой решетки гонку начнет другой пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку самых быстрых Макс Ферстаппен их "Ред Булл", сообщает formula1.com.

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Эта же тройка лидирует в генеральной классификации: Хэмилтон имеет 256 баллов, Боттас – 179, Ферстаппен – 162.

Напомним, что неделю назад "вечный" рекорд Шумахера пал. Хэмилтон выиграл 92-й Гран-при Формулы-1. На финишном отрезке гонки в Португалии у Льюиса свело ногу, но это не помешало ему переписать историю.

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи:

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины
  • 1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.13,609
  • 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,097
  • 3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,567
  • 4. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,893
  • 5. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,911
  • 6. Александер Албон ("Ред Булл") +0,963
  • 7. Шарль Леклер ("Феррари") +1,007
  • 8. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1,087
  • 9. Ландо Норрис ("Макларен") +1,205
  • 10. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,302

Не вышли в третий сегмент:

  • 11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,452
  • 12. Эстебан Окон ("Рено") +1,592
  • 13. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,714
  • 14. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,776
  • 15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,885
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Не вышли во второй сегмент:

  • 16. Ромен Грожан ("Хаас") +2,309
  • 17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,330
  • 18. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +2,344
  • 19. Николас Латифи ("Уильямс") +2,378
  • 20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,599

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Макс Ферстаппен

Источник: Сегодня|Спорт

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