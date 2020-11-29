Эта штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1 (фото)

Если бы не "Гало", трое детей француза Ромена Грожана 29 ноября стали бы сиротами

После страшной аварии на Гран-при Бахрейна, где машина Грожана взорвалась вместе с гонщиком, эксперты сошлись на том, что 34-летний французский пилот "Хааса" погиб бы, оставив жену вдовой, а трех своих детей – сиротами, если бы не "Гало".

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ЧТО ТАКОЕ "ГАЛО"

"Гало" – это дополнительная титановая дуга безопасности, располагающаяся вокруг головы гонщика и призванная защищать его от летящего массивного предмета – например, крупного обломка или целого болида. 29 ноября же в Бахрейне эта дуга, стоимость которой оценивается в 30 тысяч долларов, спасла Ромена Грожана, когда он врезался в отбойник, после чего машина француза взорвалась и раскололась надвое.

Дальше в спасении Грожана свою роль сыграл уже огнеупорный комбинезон и другая защитная амуниция. В охваченной пламенем машине он провел, по данным Sky, до 20 секунд. При этом, по словам медицинского делегата Формулы-1 Иана Робертса, визор шлема гонщика расплавился. Но Грожану повезло отделаться ожогами рук.

"Ужасный случай. Если бы не "Гало", наверное, все было бы трагично. "Гало" спасло жизнь Грожану", – цитирует автоспортивного менеджера Николая Ветрова Чемпионат

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С ним согласна и мама бывшего гонщика Формулы-1 Жюля Бьянки, скончавшегося в результате аварии на Гран-при Японии 2014 года. "Гало" был внедрен вследствие инцидента с участием моего сына, и сегодня эта система спасла Грожану жизнь. Счастлива, что все в порядке", – заявила мама Бьянки.

Что осталось от машины Грожана

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Ранее мы писали, что мотогонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего Матеуса Барбозы.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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