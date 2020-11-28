Хэмилтон снова всех обставил. Результаты квалификации Гран-при Бахрейна

Сегодня состоялась квалификация 15-го этапа чемпионата Формулы-1. Лучшее время на Гран-при Байхрейна показал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", проехав круг за 1 мин. 27,264 секунды. Напомним, две недели назад в Турции Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1 и сравнялся с Шумахером.

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В субботу Льюис на 0,289 секунды опередил своего партнера по "Мерседесу" – финна Валттери Боттаса. В этом сезоне англичанин выиграл 10 гонок из 14, в том числе – четыре последние.

Третье и четвертое места забронировали себе пилоты "Ред Булл" – нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Таиланда Александер Албон. Досрочно завершил попытки улучшить свое время испанец Карлос Сайнс-младший из "Макларена": его болид развернуло на трассе, а перед этим он пожаловался, что "машина не едет".

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Сама гонка состоится в воскресенье днем. В декабре чемпионат завершится еще двумя этапами в Азии.

Ранее Хэмилтон выпил шампанского из чужого ботинка, празднуя победу в Формуле-1. Смотрите сюжет о всех чемпионах Формулы-1:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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