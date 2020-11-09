Українська
$ 28,14
33,42
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Гонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение

9 ноября, 19:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего спортсмена

Бразильский гонщик Матеус Барбоза погиб в результате аварии во время гонки "Супербайк" на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу, Бразилия. На одном из поворотов 22-летний гонщик не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, расположенное за барьерами безопасности.

Реклама

Гонка была сразу же остановлена, а также были отменены все следующие заезды. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь спортсмена, сообщил на своей странице в Twitter журналист Винисиус Рамос.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

Некоторое время назад мы писали, что у гонщика Формулы-1 загорелся болид во время тренировочного заезда. К счастью, французский автогонщик успел быстро покинуть автомобиль и не пострадал.

Также мы писали, что автомобиль чудом не свалился с обрыва после аварии во время ралли. От неминуемой гибели Такамото Кацуту и его штурмана отделяло несколько метров.

Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время ралли Сардинии Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария видео автоспорт мотоциклы

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять