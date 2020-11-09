Гонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение

Бразильский гонщик Матеус Барбоза погиб в результате аварии во время гонки "Супербайк" на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу, Бразилия. На одном из поворотов 22-летний гонщик не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, расположенное за барьерами безопасности.

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Гонка была сразу же остановлена, а также были отменены все следующие заезды. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь спортсмена, сообщил на своей странице в Twitter журналист Винисиус Рамос.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

Некоторое время назад мы писали, что у гонщика Формулы-1 загорелся болид во время тренировочного заезда. К счастью, французский автогонщик успел быстро покинуть автомобиль и не пострадал.

Также мы писали, что автомобиль чудом не свалился с обрыва после аварии во время ралли. От неминуемой гибели Такамото Кацуту и его штурмана отделяло несколько метров.

Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время ралли Сардинии Видео: Reuters

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