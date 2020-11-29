Хэмилтон выиграл гонку в Бахрейне, чуть не унесшую жизнь Грожана

Драматический Гран-при с жуткой аварией завершился душем из шампанского для непобедимого Льюиса

На автодроме "Сахир" завершился Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, ранее досрочно ставший чемпионом. Второе место завоевал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул напарник нидерландца Александер Албон, который воспользовался сходом Серхио Переса за три круга до финиша.

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Хэмилтон и Албон / Фото: Reuters

Напомним, Гран-при Бахрейна прерывался из-за жуткой аварии – машина взорвалась вместе с гонщиком. Французский пилот "Хааса" Ромен Грожан чудом остался жив, ограничившись лишь ожогами рук.

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Ранее мы писали, что мотогонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего Матеуса Барбозы.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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