Чемпион Формулы-1 собирает помощь для Украины

Знаменитый немецкий гонщик, чемпион Формулы-1 в 2016 году, Нико Росберг не остался в стороне от проблем, с которыми столкнулась Украина. Напомним, что ранее сына российского олигарха выкинули из Формулы-1.

Росберг призвал всех своих фанатов помочь нашей стране.

"Я хотел бы призвать всех связаться с благотворительными организациями в своем регионе, чтобы пожертвовать и поддержать Украину", – написал Нико в Twitter.

We hope this can be of a little help in this terrible situation I'd like to encourage you to connect with charities, organizations, and projects in your area to donate and supportespecially medical and care products are needed.



Thank you!! pic.twitter.com/Oe12iUhTUW