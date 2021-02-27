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18-летний штурман погиб во время тренировочного заезда: за рулем авто был его отец

27 февраля, 17:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Медики пыталась реанимировать пострадавшего в течение 50 минут

18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубке Купера в Испании. Пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в покрышки. В роли пилота выступал отец погибшего. Он остался жив, но получил серьезные травмы.

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Как сообщает Marca, ссылаясь на SUMMA 112, 49-летний мужчина поступил со сломанным запястьем и травмой таза. В свою очередь, парень умер от остановки сердца после тяжелой травмы головы. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего в течение 50 минут.

Фото: SUMMA112

Фото: SUMMA112

Ранее мы писали, что звезду автоспорта осудили за секс с 15-летней. Суд признал новозеландца Фейна Кахиа виновным, но сажать его в тюрьму не стал.

Также мы сообщали, что чемпион Формулы-1 продает коллекцию авто стоимостью 7,5 млн: зацените эту красоту. Пробег автомобилей составляет всего несколько тысяч километров.

Смертельная авария Матеуса Барбозы:

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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авария автоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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