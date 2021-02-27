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18-річний штурман загинув під час тренувального заїзду: за кермом авто був його батько

27 лютого, 17:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Медики намагалася реанімувати потерпілого протягом 50 хвилин

18-річний штурман загинув в результаті аварії під час тренування напередодні Кубку Купера в Іспанії. Пілот не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в покришки. В ролі пілота виступав батько загиблого. Він залишився живий, але отримав серйозні травми.

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Як повідомляє Marca, Посилаючись на SUMMA 112, 49-річний чоловік поступив зі зламаним зап'ястям і травмою таза. У свою чергу, хлопець помер від зупинки серця після важкої травми голови. Бригада швидкої допомоги намагалася реанімувати потерпілого протягом 50 хвилин.

Фото: SUMMA112

Фото: SUMMA112

Раніше ми писали, що зірку автоспорту засудили за секс з 15-річною. Суд визнав новозеландця Фейна Кахіа винним, але садити його в тюрму не став.

Також ми повідомляли, що чемпіон Формули-1 продає колекцію авто вартістю 7,5 млн: зацініть цю красу. Пробіг автомобілів становить всього кілька тисяч кілометрів.

Смертельна аварія Матеуса Барбоза:

Смертельна аварія Матеуса Барбози. Джерело: twitter.com/Vini_Ramos14

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аварія автоспорт

Джерело: Сегодня|Спорт

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