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Ужасная авария на ралли в России: машина перевернулась и влетела в толпу зрителей (видео)

24 января, 10:31

Елена Павлова Елена Павлова

Один мужчина просто чудом остался жив — его спасла яма

В пятницу, 22 января, на первом этапе чемпионата России по ралли в Карелии один из участников не справился с управлением и влетел в зрителей, которые собрались на обочине дороги. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети один из зрителей ралли. Ранее мы писали, что от травм умер французский гонщик.

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На Ралли Карелии пилот не справился с машиной на заснеженной дороге, авто перевернулось и вылетело за пределы трассы в толпу зрителей. Большинство из них успели отбежать от машины, однако два человека все же пострадали и были госпитализированы. Хотя чудом отделались травмами средней тяжести. Хотя ранее другую машину также занесло в этом месте.

Авария на ралли в Карелии

Авария на ралли в Карелии

"Минут за 15–20 до этого я обращался к этой компании с просьбой отойти дальше. Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили! Более того, первый автомобиль, скорее всего, уходил от толпы и чуть было не прилетел в нашу сторону. Один мужчина просто чудом остался жив — спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем", – цитирует свидетеля karelia.news.

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Ранее мы писали, что чемпион мира по ралли попал в серьезную аварию, врезавшись в дерево.

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

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авария ДТП ралли Карелия зрители автоспорт
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