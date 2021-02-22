Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот

Во время знаменитой гонки NASCAR, где скорость автомобилей достигает 300 км/час, у одного из участников Чейза Бриско на полном ходу оторвало капот. Кузовная деталь сразу же закрыла пилоту обзор, однако он сумел в таком виде добраться до пит-стопа, где ему удалили лишнюю деталь.

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Однако выглядело все устрашающе. Бриско повезло, что на момент инцидента возле его автомобиля не было соперников, а так бы избежать столкновения было бы трудно.

Ранее мы писали, что сбитый на велосипеде чемпион Формулы-1 показал прооперированное лицо. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо был сбит машиной во время велотренировки в Швейцарии.

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