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Серце пішло в п'яти: у гонщика на швидкості 300 км/год відірвало капот

22 лютого, 11:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Пілот зумів з перекритим лобовим склом дістатися до піт-стопа

Під час знаменитої гонки NASCAR, де швидкість автомобілів досягає 300 км / год, у одного з учасників Чейза Бріско на повному ходу відірвало капот. Кузовна деталь відразу ж закрила пілотові огляд, проте він зумів в такому вигляді дістатися до піт-стопа, де йому видалили зайву деталь.

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Однак виглядало все страхітливо. Бріско пощастило, що на момент інциденту біля його автомобіля не було суперників, а так би уникнути зіткнення було б важко.

Раніше ми писали, що збитий на велосипеді чемпіон Формули-1 показав проопероване лице. Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо був збитий машиною під час велотренування в Швейцарії.

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автоспорт NASCAR

Джерело: Сегодня|Спорт

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