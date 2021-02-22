Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Чемпион Формулы-1 продает коллекцию авто стоимостью 7,5 млн: зацените эту красоту

22 февраля, 15:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пробег автомобилей составляет всего несколько тысяч километров

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель распродает коллекцию шикарных спорткаров. Суммарная стоимость всех автомобилей может составить сумасшедшие 7,5 миллиона долларов.

Реклама

Читайте также: Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот

Продажей автомобилей занимается известный дилер суперкаров Том Хартли-младший. Он опубликовал объявление о продаже на своей странице в Instagram. Отмечается, что пробег экземпляров не превышает нескольких тысяч километров. В скобках указана ориентировочная стоимость авто.

Читайте также: Авто за 6 млн долларов продали в Париже: оцените эту гоночную "крошку"

Ferrari LaFerrari 2016 года ($3 700 000)

Ferrari Enzo 2004 года ($650 000)

Реклама

Ferrari F50 1996 года ($1 800 000)

В тренде
"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти

Ferrari F12TDF 2016 года ($490 000)

Ferrari 458 Speciale 2015 года ($250 000)

Mercedes-Benz SL65 AMG ‘Black Series’ 2009 года ($249 900)

Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing 2010 года ($220 000)

Реклама

BMW Z8 2002 года ($130 000)

Ранее мы писали, что сбитый на велосипеде чемпион "Формулы-1" показал прооперированное лицо. Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо был сбит машиной во время велотренировки в Швейцарии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 Себастьян Феттель автомобили аукционы

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять