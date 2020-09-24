Звезда "ПСЖ" дисквалифицирован на четыре матча из-за плевка в соперника

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария получил наказание за неспортивное поведение в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1). Кстати, в этом же матче в скандал попал еще один игрок парижан Неймар, и теперь бразильцу грозит рекордная дисквалификация за то, что назвал японца китайцем. Главную звезду "ПСЖ" могут отлучить от поединков французского чемпионата до конца года.

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Ди Мария отметился тем, что плюнул в сторону игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса. Теперь он будет вынужден пропустить четыре матча чемпионата Франции. Наказание вступит в силу 29 сентября, сообщается на сайте Лиги 1.

Также отмечается, что рассмотрение дела Неймар – Гонсалес назначено на 30 сентября. Напомним, Неймар устроил словесную перепалку с соперником, а затем ударил его, за что получил красную карточку. В ответ бразилец обвинил игрока "Марселя" в расизме. А после того, как запись посмотрел специалист из чтения по губам, Неймара обвинили в гомофобии.

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