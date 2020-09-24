Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звезда "ПСЖ" дисквалифицирован на четыре матча из-за плевка в соперника

24 сентября, 00:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Дело Неймара" рассмотрят дополнительно 30 сентября

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария получил наказание за неспортивное поведение в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1). Кстати, в этом же матче в скандал попал еще один игрок парижан Неймар, и теперь бразильцу грозит рекордная дисквалификация за то, что назвал японца китайцем. Главную звезду "ПСЖ" могут отлучить от поединков французского чемпионата до конца года.

Реклама

Ди Мария отметился тем, что плюнул в сторону игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса. Теперь он будет вынужден пропустить четыре матча чемпионата Франции. Наказание вступит в силу 29 сентября, сообщается на сайте Лиги 1.

Также отмечается, что рассмотрение дела Неймар – Гонсалес назначено на 30 сентября. Напомним, Неймар устроил словесную перепалку с соперником, а затем ударил его, за что получил красную карточку. В ответ бразилец обвинил игрока "Марселя" в расизме. А после того, как запись посмотрел специалист из чтения по губам, Неймара обвинили в гомофобии.

В тренде
В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

Смотрите, как Неймар атаковал ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции ПСЖ Анхель Ди Мария

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять