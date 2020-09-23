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"Барселона" заработала более 800 миллионов евро: рейтинг главных богачей "коронавирусного" сезона

23 сентября, 09:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даже отсутствие зрителей на трибунах не помешало "гигантам" хорошо пополнить казну

Футбольный сезон 2019/2020 оказался крайне необычным из-за пандемии коронавируса. Соревнования на месяцы прекратились, а после возобновления зрителей на трибуны в большинстве стран Европы не пускают. Тем не менее, это не помешало грандам прилично заработать. В этом году рейтинг консалтинговой фирмы Deloitte впервые возглавила "Барселона", пишет испанское издание Mundo Deportivo. В тройку самых богатых по итогам сезона также вошли мадридский "Реал", который был лидером год назад, и английский "Манчестер Юнайтед". К слову, "Барселоне" удалось избавиться от Суареса с миллионами отступных.

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Доходы каталонского клуба увеличились на 22% и составили 840,8 миллиона евро; у принципиальных соперников из столичного испанского клуба – 757,3 млн, у "МЮ" – 711,5 млн. Также в ТОП-10 вошли четыре английских клуба, по одному из Германии, Франции, Италии. "Манчестер Сити" Александра Зинченко – на шестой позиции, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко – на 18-й. Смотрите двадцатку самых доходных клубов минувшего сезона:

"Бавария" (660,1 млн)
"ПСЖ" (635,9)
"Манчестер Сити" (610,6)
"Ливерпуль" (604,7)
"Тоттенхэм" (521,1)
"Челси" (513,1)
"Ювентус" (459,7)
"Арсенал" (445,6)
"Боруссия" Д (377,1)
"Атлетико" (367,6)
"Интер" (364,6)
"Шальке-04" (324,8)
"Рома" (231)
"Лион" (220,8)
"Вест Хэм" (216,4)
"Эвертон" (213)
"Наполи" (207,4)

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