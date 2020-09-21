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Мыльный сериал в футболе: как "Барселоне" удалось избавиться от Суареса с миллионами отступных

21 сентября, 20:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Уругвайский нападающий получит статус свободного агента и покинет Каталонию ради Мадрида

Парадоксальная ситуация сложилась с футболистом "Барселоны" Луисом Суаресом. Забивной форвард оказался ненужным новому главному тренеру команды Рональду Куману. При этом контракт у 33-летнего уругвайца с клубом действует еще один сезон – до 30 июня 2021 года.

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Однако не нашлось на Суареса и покупателей, способных удовлетворить его финансовые запросы и заплатить каталонцам. На днях нападающий "Барселоны" сдал экзамен по итальянскому языку, чтобы взяли в "Ювентус". Однако и с туринским грандом у него не срослось. "Барселона" же не хотела платить Луису зарплату (около 14 млн евро) и пыталась с ним договориться, предложив в качестве отступных семь "лимонов". Еще сегодня утром издание Mundo Deportivo писало, что Суаресу этого было мало.

Однако под вечер Eurosport сообщил, что стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Какую именно сумму заплатит "Барса" футболисту, не уточняется. Как оказалось, причина в том, что пополнить свои ряды уругвайцем решился мадридский "Атлетико". При этом из "Атлетико" в "Ювентус" (куда не попал Суарес!) перейдет Альваро Мората. Причем, это будет второй приход испанского нападающего в "Юве"! Вот так именитые клубы организовали целый мини-сериал.

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Смотрите, как Луис Суарес забивал в ворота "Баварии" в Лиге чемпионов:

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