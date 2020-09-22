Неймару грозит рекордная дисквалификация за то, что назвал японца китайцем

Главную звезду "ПСЖ" могут отлучить от поединков французского чемпионата до конца года

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес могут пропустить все поединки чемпионата Франции в этом году. Ранее Неймар был наказан двухматчевым баном за подзатыльник Гонсалесу в игре "ПСЖ" – "Марсель". Но этим дело может не ограничиться. Так как еще не вынесен вердикт по главному – расистскому делу, сегодня получившему новый поворот.

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Как стало известно сегодня, по ходу все того же матча "ПСЖ" – "Марсель" Неймар обозвал японца Сакаи "с****м китайцем". При этом у "Марселя" есть видеодоказательства, что форвард парижан действительно произнес эти слова. Хотя кадры пока не обнародуются.

По информации L'Equipe, если французская Лига сочтет оскорбительные высказывания Неймара в адрес Сакаи актом расизма, то бразилец может быть дисквалифицирован на 8-10 матчей. Таким образом, он рискует остаться вне игры в национальном первенстве Франции вплоть до начала следующего года – это будет рекордно долгая дисквалификация в карьере бразильца.

Что интересно, ровно такое же наказание – бан до конца 2020 года – может последовать и относительно игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса за то, что он, если верить Неймару, обозвал того на поле "обезьяной" и тем самым, дескать, спровоцировал бразильца на рукоприкладство.

Реклама Неймар и Альваро Гонсалес / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что о футболку Неймара вытирают ноги на входе в клубный магазин "Марселя". Посетители делают это очень тщательно, явно растягивая удовольствие.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ"

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