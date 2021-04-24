Жуткая травма Жуниора Мораеса. Форвард Шахтера пропустит Евро

34-летний ключевой нападающий "горняков" на тренировке своего клуба схлопотал разрыв крестообразной связки колена и на полгода выбыл из игры

Жуниор Мораес / Фото: Reuters

Основной форвард Шахтера Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии воскресного матча 23-го тура УПЛ с Александрией.

Реклама

У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около шести месяцев, сообщает официальный сайт Шахтера.

Читайте также: Сильно испугался снега и холода! Невыдуманная история бразильца из сборной Украины

Таким образом бразилец с украинским паспортом Мораес точно пропустит финальную часть Евро – Андрею Шевченко придется искать замену железному игроку состава.

Реклама Руслан Малиновский и Жуниор Мораес / Фото: УАФ

В тренде Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

Напомним, в начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.

Читайте также: Прощальный ужин: Тайсон перед отъездом из Украины встретился с лидером Динамо (фото)

Контракт Мораеса с Шахтером истекает 31 декабря 2021 года.

Смотрите, как Мораес забил за сборную Украины в игре с Финляндией

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама