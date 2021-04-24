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Жуткая травма Жуниора Мораеса. Форвард Шахтера пропустит Евро

24 апреля, 19:16

Олег Люлька Олег Люлька

34-летний ключевой нападающий "горняков" на тренировке своего клуба схлопотал разрыв крестообразной связки колена и на полгода выбыл из игры

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Reuters

Основной форвард Шахтера Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии воскресного матча 23-го тура УПЛ с Александрией.

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У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около шести месяцев, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Таким образом бразилец с украинским паспортом Мораес точно пропустит финальную часть Евро – Андрею Шевченко придется искать замену железному игроку состава.

Руслан Малиновский и Жуниор Мораес
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Руслан Малиновский и Жуниор Мораес / Фото: УАФ



Напомним, в начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.

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Контракт Мораеса с Шахтером истекает 31 декабря 2021 года.

Смотрите, как Мораес забил за сборную Украины в игре с Финляндией

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