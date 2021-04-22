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Прощальный ужин: Тайсон перед отъездом из Украины встретился с лидером Динамо (фото)

22 апреля, 09:29

Олег Люлька Олег Люлька

Уругвайский полузащитник киевлян Карлос де Пена лично пожелал удачи теперь уже бывшему игроку Шахтера, который продолжит карьеру в бразильском Интернасьонале

Уругвайский вингер Динамо Карлос де Пена, из-за микротравмы пропустивший вчерашний матч киевлян с Агробизнесом в Тернополе 3:0, провел вечер в компании с теперь уже экс-игроком Шахтера бразильцем Тайсоном.

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Футболисты провели прощальный ужин семьями в Киеве перед возвращением Тайсона на родину, где он будет выступать за Интернасьонал.

"Мы желаем вам всего наилучшего на новом этапе! Спасибо за общие воспоминания! Хорошего возвращения домой, друзья! Будем скучать по вас!" – написал де Пена у себя в Instagram

Напомним, за Шахтер в течение 8 лет Тайсон провел 299 поединков и забил 55 мячей. С "горняками" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

В Интернасьонале Тайсон будет выступать под "десяткой", которая ранее принадлежала олимпийскому чемпиону и бывшему партнеру Месси по сборной Аргентины Д’Алессандро.

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Кстати, друга Тайсона де Пену зовут играть в американский Даллас, но пока уругваец остается футболистом Динамо.

Смотрите, как без де Пены Динамо вышло в финал Кубка Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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