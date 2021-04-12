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Сильно испугался снега и холода! Невыдуманная история игрока сборной Украины

12 апреля, 17:17

Елена Павлова Елена Павлова

Жуниор Мораес был интересен иностранным клубам, но его не отпускали

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес вспомнил свои первые впечатления от Украины, когда только перебрался в донецкий Металлург в 2012 году. Ранее дубль Мораеса помог "горнякам" обыграть Мариуполь в Премьер-лиге.

"Мы с Металлургом как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить", – рассказал бывший бразилец Футбол 1/2/3

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Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Как признался нападающий, он несколько раз мог покинуть Украину и перебраться в Европу, но когда появилась такая возможность, то уже отказался сам:

"Каждый сезон у меня были предложения от других европейских клубов, но Металлург их все отклонял. После, меня хотели приобрести Динамо и Шахтер, но и тогда Металлург был против. В конце концов, я отработал свой контракт, стал свободным агентом, но уже и сам не захотел покидать Украину"

Ранее Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге забивал УПЛ, а теперь на его счету уже 102 гола в Украине.

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Смотрите, как Мораес забивал Мариуполю

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