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Жена самого дорогого украинского футболиста больше года не видела родителей

29 декабря, 13:28

Олег Люлька Олег Люлька

Роксана Малиновская встречает Новый год в Италии с ноткой грусти

Жена наиболее дорогостоящего украинского футболиста Руслана Малиновского (21 млн евро) Роксана поделилась эмоциями, с которыми она встречает Новый год. Есть кое-что, о чем она жалеет.

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"Очень хочется Новый год встретить дома с родителями, мы уже не виделись больше года... Даже не верится! Из-за нынешней ситуации в мире это невозможно, по крайней мере, для нас, – посетовала у себя в Instagram супруга украинского полузащитника итальянской "Аталанты". – Поскорее бы они смогли нас навестить и увидеть внучку. Хорошо, что существует хотя бы видеосвязь"

"А сколько семей находится далеко друг от друга в связи с обстоятельствами? Недавно из-за вируса наш папа почти месяц был на изоляции от нас. Но сейчас все хорошо, и надеюсь, что в следующем году будет только лучше и все семьи вновь воссоединятся, а главное – люди перестанут болеть", – отметила Роксана Малиновская

Роксана Малиновская

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

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Из приятных итогов года для Роксаны Малиновской – она набрала отличную форму после того, как в конце 2019-го родила дочку Оливию.

"Я достаточно быстро пришла в форму и потеряла все 18 кг, которые набрала уже через 3 месяца после родов, а затем еще 5 лишних кг, от которых давно хотела избавиться и не могла", – призналась девушка

И добавила: "Когда наша дочурка родилась в маленьком городке Бергамо, в "святой" клинике Papa Giovanni XXIII, мы и не подозревали, что впоследствии он превратится в один из самых загруженных госпиталей в Италии".

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Ранее мы рассказывали о яркой реакции годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой.

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7
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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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