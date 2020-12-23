Українська
$ 28,25
34,57
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Самые сильные и самые быстрые: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2020 году

23 декабря, 15:06

Елена Павлова Елена Павлова

Опрос болельщиков: кого из украинских атлетов можно назвать №1 в уходящем году

Коронавирусный 2020 год в спорте получился рваным и непредсказуемым. Большинство крупных стартов пришлось отменить из-за пандемии, а если турниры и проводились, то их пропускали командами в страхе перед заражением. Однако и в этом крайне сложном году у Украины были громкие победы. Мы получили самого сильного человека мира, а гимн "Ще не вмерла" играл в Москве!

Реклама

1. АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ – самый сильный человек планеты

Алексей Новиков/Фото The World’s Strongest Man

Алексей Новиков/Фото The World’s Strongest Man

Реклама

В ноябре 24-летний украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Наш стронгмен выиграл World Strongest Man в США. Новиков стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул, и первым первым украинцем после побеждавшего в 2004 году Василия Вирастюка. Также во Флориде Алексей установил мировой рекорд в тяге – осилил 537,5 кг.

Видео: Сегодня

2. ДАНИИЛ БОЛДЫРЕВ – чемпион Европы по скалолазанию

Даниил Болдырев

Даниил Болдырев / Фото: Instagram

В конце осени 28-летний украинец Даниил Болдырев завоевал "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в Москве в дисциплине "скорость". В финале в столице РФ Даниил всего на пять сотых секунды опередил россиянина Льва Рудацкого. И в честь победы Болдырева в Москве прозвучал гимн Украины! Позже стало известно, что на турнире украинец выступал с коронавирусом и уже чувствовал слабость, но сразу распознал болезнь. А скалолазание войдет в программу ОИ-2020.

Болдырев. Чемпион Европы. Скалолазание Видео: Instagram
Реклама

3. СЕМЕН НОВИКОВ – чемпион Европы по борьбе

Семен Новиков

Семен Новиков

Медальный год больших турниров открыл борец греко-римского стиля Семен Новиков. Харьковчанин сенсационно стал чемпионом Европы в весе до 87 кг. В финале турнира Семен в блестящем стиле одолел опытного венгра Виктора Лоринца с итоговым счетом, 7:1. А уже после карантина борец подтвердил свой класс и выиграл "бронзу" индивидуального Кубок мира в Белграде. Кстати, Новиков выступает в категории Жана Беленюка.

Реклама

4. АЛЕКСАНДР УСИК – обязательный претендент WBO

Александр Усик

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте покоряет супертяжелый дивизион. Его бой с известным британским боксером Дереком Чисорой из-за COVID-19 переносился с мая на конец октября. Украинец успел переболеть коронавирусом, но выиграл поединок в Лондоне по очкам. Также в 2020-м запустил собственную промоутерскую компанию и провел дебютный вечер бокса под Киевом. Усик входит в топ-4 лучших боксеров мира независимо от категории.

5. РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – участник 1/4 финала Лиги чемпионов, призер Серии А

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский совершил сумасшедший прогресс за минувший год. Стал лучшим игроком Серии А после карантина и бронзовым призером чемпионата. Дошел с бергамцами до 1/4 финала Лиги чемпионов и регулярно попадает в различные рейтинги и символические сборные в Италии и Европе благодаря своим голам и передачам.

6. МИХАИЛ РОМАНЧУК – рекордсмен Европы в плавании

Михаил Романчук

Михаил Романчук / Фото: isl-aquacenturions

В 2020 году 24-летний украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде – 7.25,73! Предыдущий держался 8 лет! Также Михаил обновил рекорд Украины дистанции 400 метром вольным стилем – 3.39,63 и привез целую охапку медалей с различных международных турниров.

7. ИГОРЬ РАДИВИЛОВ – чемпион Европы по спортивной гимнастике

Игорь Радивилов

Игорь Радивилов / Фото: Reuters

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике сборная Украины впервые завоевала золотые награды в командном многоборье. А Игорь Радивилов, который оказался лидером команды в отсутствие Олега Верняева, стал чемпионом в опорном прыжке, набрав 14,733 балла и опередив белоруса Егора Шарамкова на 0,033 балла. Для Игоря это второе "золото" ЧЕ в его карьере – в 2013-м он был первым в упражнениях на кольцах. В этом году на кольцах стал третьим.

8. ЮРИЙ АНИКЕЕВ – чемпион мира по шашкам

Фото: НФШУ

Фото: НФШУ

Украинский шашист Юрий Аникеев стал чемпионом мира в категории "рапид". Аникеев также завоевал "бронзу" в категории "блиц", опередив по дополнительным показателям 10-кратного чемпиона мира россиянина Александра Георгиева! Эта победа становится важнее из-за своей предыстории. Аникеев в 2016 году получил трехлетнюю дисквалификацию по политическим причинам – вышел на награждение в вышиванке и нелестно высказывался в прессе о Путине. Но международный спортивный суд Лозанны аннулировал наказание и заставил выплатить Юрию компенсацию.

9. НИКИТА КАЛИНИН – победитель Кубка мира в мотогонках

Да, одесский мотогонщик Никита Калинин не стал чемпионом мира, но если учесть уровень этого вида в нашей стране, то его просто нельзя не отметить. В Португалии 21-летний Никита установил историческое достижение – на этапе чемпионата мира по Супербайку он стал первым украинцем, который победил в гонке Суперпоул. И это после того, как 2 года назад мотогонщик попал в страшную аварию в Имоле: вылетел за пределы трассы и ударился об защитный барьер.

Никита Калинин/Фото worldsbk.com

Никита Калинин/Фото worldsbk.com

10. ИЛЬЯ КОВТУН – пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике

Илья Ковтун

Илья Ковтун / Фото: European Gymnastics

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турции показал, что в Украине у Олега Верняева подрастает достойный конкурент. 17-летний юниор Илья Ковтун из села Свидовок с населением 2200 человек, что под Черкассами, выиграл на Евро пять золотых медалей – в личном многоборье, команде, а также на коне, кольцах и брусьях. Такого талантливого парня должны знать в лицо.

Смотрите, как украинцы выиграли четыре медали Кубка мира по спортивной гимнастике

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

плавание шашки лучший спортивная гимнастика Александр Усик скалолазание Игорь Радивилов Руслан Малиновский Даниил Болдырев Юрий Аникеев Михаил Романук стронгмены мотокросс Илья Ковтун Семен Новиков Никита Калинин Алексей Новиков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил
Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правилДругие
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 годаДругие
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикини
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикиниДругие
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-м
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-мДругие
"С подружкой загораем": Дарья Белодед показала новое фото из отпускаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять