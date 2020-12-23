Самые сильные и самые быстрые: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2020 году

Опрос болельщиков: кого из украинских атлетов можно назвать №1 в уходящем году

Коронавирусный 2020 год в спорте получился рваным и непредсказуемым. Большинство крупных стартов пришлось отменить из-за пандемии, а если турниры и проводились, то их пропускали командами в страхе перед заражением. Однако и в этом крайне сложном году у Украины были громкие победы. Мы получили самого сильного человека мира, а гимн "Ще не вмерла" играл в Москве!

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1. АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ – самый сильный человек планеты

Алексей Новиков/Фото The World’s Strongest Man

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В ноябре 24-летний украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Наш стронгмен выиграл World Strongest Man в США. Новиков стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул, и первым первым украинцем после побеждавшего в 2004 году Василия Вирастюка. Также во Флориде Алексей установил мировой рекорд в тяге – осилил 537,5 кг.

Видео: Сегодня

2. ДАНИИЛ БОЛДЫРЕВ – чемпион Европы по скалолазанию

Даниил Болдырев / Фото: Instagram

В конце осени 28-летний украинец Даниил Болдырев завоевал "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в Москве в дисциплине "скорость". В финале в столице РФ Даниил всего на пять сотых секунды опередил россиянина Льва Рудацкого. И в честь победы Болдырева в Москве прозвучал гимн Украины! Позже стало известно, что на турнире украинец выступал с коронавирусом и уже чувствовал слабость, но сразу распознал болезнь. А скалолазание войдет в программу ОИ-2020.

Болдырев. Чемпион Европы. Скалолазание Видео: Instagram

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3. СЕМЕН НОВИКОВ – чемпион Европы по борьбе

Семен Новиков

Медальный год больших турниров открыл борец греко-римского стиля Семен Новиков. Харьковчанин сенсационно стал чемпионом Европы в весе до 87 кг. В финале турнира Семен в блестящем стиле одолел опытного венгра Виктора Лоринца с итоговым счетом, 7:1. А уже после карантина борец подтвердил свой класс и выиграл "бронзу" индивидуального Кубок мира в Белграде. Кстати, Новиков выступает в категории Жана Беленюка.

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4. АЛЕКСАНДР УСИК – обязательный претендент WBO

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте покоряет супертяжелый дивизион. Его бой с известным британским боксером Дереком Чисорой из-за COVID-19 переносился с мая на конец октября. Украинец успел переболеть коронавирусом, но выиграл поединок в Лондоне по очкам. Также в 2020-м запустил собственную промоутерскую компанию и провел дебютный вечер бокса под Киевом. Усик входит в топ-4 лучших боксеров мира независимо от категории.

5. РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – участник 1/4 финала Лиги чемпионов, призер Серии А

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский совершил сумасшедший прогресс за минувший год. Стал лучшим игроком Серии А после карантина и бронзовым призером чемпионата. Дошел с бергамцами до 1/4 финала Лиги чемпионов и регулярно попадает в различные рейтинги и символические сборные в Италии и Европе благодаря своим голам и передачам.

6. МИХАИЛ РОМАНЧУК – рекордсмен Европы в плавании

Михаил Романчук / Фото: isl-aquacenturions

В 2020 году 24-летний украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде – 7.25,73! Предыдущий держался 8 лет! Также Михаил обновил рекорд Украины дистанции 400 метром вольным стилем – 3.39,63 и привез целую охапку медалей с различных международных турниров.

7. ИГОРЬ РАДИВИЛОВ – чемпион Европы по спортивной гимнастике

Игорь Радивилов / Фото: Reuters

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике сборная Украины впервые завоевала золотые награды в командном многоборье. А Игорь Радивилов, который оказался лидером команды в отсутствие Олега Верняева, стал чемпионом в опорном прыжке, набрав 14,733 балла и опередив белоруса Егора Шарамкова на 0,033 балла. Для Игоря это второе "золото" ЧЕ в его карьере – в 2013-м он был первым в упражнениях на кольцах. В этом году на кольцах стал третьим.

8. ЮРИЙ АНИКЕЕВ – чемпион мира по шашкам

Фото: НФШУ

Украинский шашист Юрий Аникеев стал чемпионом мира в категории "рапид". Аникеев также завоевал "бронзу" в категории "блиц", опередив по дополнительным показателям 10-кратного чемпиона мира россиянина Александра Георгиева! Эта победа становится важнее из-за своей предыстории. Аникеев в 2016 году получил трехлетнюю дисквалификацию по политическим причинам – вышел на награждение в вышиванке и нелестно высказывался в прессе о Путине. Но международный спортивный суд Лозанны аннулировал наказание и заставил выплатить Юрию компенсацию.

9. НИКИТА КАЛИНИН – победитель Кубка мира в мотогонках

Да, одесский мотогонщик Никита Калинин не стал чемпионом мира, но если учесть уровень этого вида в нашей стране, то его просто нельзя не отметить. В Португалии 21-летний Никита установил историческое достижение – на этапе чемпионата мира по Супербайку он стал первым украинцем, который победил в гонке Суперпоул. И это после того, как 2 года назад мотогонщик попал в страшную аварию в Имоле: вылетел за пределы трассы и ударился об защитный барьер.

Никита Калинин/Фото worldsbk.com

10. ИЛЬЯ КОВТУН – пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике

Илья Ковтун / Фото: European Gymnastics

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турции показал, что в Украине у Олега Верняева подрастает достойный конкурент. 17-летний юниор Илья Ковтун из села Свидовок с населением 2200 человек, что под Черкассами, выиграл на Евро пять золотых медалей – в личном многоборье, команде, а также на коне, кольцах и брусьях. Такого талантливого парня должны знать в лицо.

Смотрите, как украинцы выиграли четыре медали Кубка мира по спортивной гимнастике

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