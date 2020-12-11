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Украинские наследники Верняева ударно взяли "золото" и "серебро" чемпионата Европы

11 декабря, 23:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Гимнасты Илья Ковтун и Владимир Костюк удачно выступили в абсолютном первенстве

Феноменально выступает сборная Украины на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком городе Мерсин. Турнир перенесли сюда из азербайджанского Баку, где он должен был состояться еще весной. Наши юниоры Илья Ковтун и Владимир Костюк в личном многоборье заняли первые две ступеньки пьедестала! А ранее Ковтун взял золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

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17-летний Илья по итогам выступления на шести снарядах набрал 81,465 очка. Причем, уроженец Черкасс в трех упражнениях оказался лучшим. Владимир Костюк занял первое место на ковре, но в сумме уступил соотечественнику – 80,198 балла. Венгр Кристиан Балаш заметно отстал от наших парней – 78,566.

А накануне украинским юным талантам не нашлось равных и в командном турнире. Молодых коллег поздравил олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев.

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Продлится чемпионат Европы в Турции до конца недели, до 13 декабря.

Недавно украинская гимнастка поразила выступлением в Венгрии – Варинская стала лучшей.

Смотрите, как бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева делала сальто назад:

Лилия Подкопаева делает сальто назад Видео: Instagram

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медали спортивная гимнастика Чемпионат Европы Олег Верняев Илья Ковтун
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