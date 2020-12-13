Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)

13 декабря, 20:23

Олег Люлька Олег Люлька

Малышка Оливия словно предчувствовала гол своего отца, перед результативным ударом потянувшись ручонками к монитору

Жена Малиновского, который забил гол и сделал предголевой пас в своем первом матче после коронавируса, поделилась трогательным домашним видео, как она с годовалой дочкой Оливией болела за Руслана, смотря матч по ноутбуку. Напомним, благодаря результативным действиям украинца "Аталанта" в воскресенье обыграла "Фиорентину" 3:0.

Реклама

Роксана Малиновская некоторое время смотрела матч "Аталанта" – "Фиорентина" в одиночку. А затем к ней из спальни подтянулась проснувшаяся дочка Оливия. "Оливочка, ты фартовая", – сразу сказала ей мама, ведь в момент, когда малышка проснулась, "Аталанта" открыла счет – отличился Госенс.

А когда наступил момент штрафного удара в исполнении Руслана Малиновского, малышка, словно предчувствуя гол в исполнении своего папы, потянулась ручонками к монитору. И ее отец забил шикарный гол!

"Да!!! – с эмоциональным возгласом подпрыгнула в ту же секунду Роксана. – Ура!!! Папа забил! Оливочка, ты проснулась на удачу. Мое ты солнышко!"

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7
Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7
Реклама

Ну а после матча годовалая Оливия первой встречала своего папу-героя, когда он вернулся домой. Девочка на четвереньках приползла к отцу, и тот принялся зацеловывать свою дочурку. Милота!

В тренде
Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча
Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Напомним, Малиновский не играл после того, как заразился коронавирусом в лагере сборной Украины перед ноябрьским матчем со Швейцарией, который был отменен. А впоследствии нашей национальной команде присудили за него техническое поражение 0:3.

"У Руслана и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – говорила во время болезни мужа жена Малиновского Роксана.

Обзор матча "Аталанта" – "Фиорентина" (3:0)

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гол чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский WAGs дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото Бьянки
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото БьянкиФутбол
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом ГусевымФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментовЛига чемпионов
Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой
Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкойФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять