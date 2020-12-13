До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)

Малышка Оливия словно предчувствовала гол своего отца, перед результативным ударом потянувшись ручонками к монитору

Жена Малиновского, который забил гол и сделал предголевой пас в своем первом матче после коронавируса, поделилась трогательным домашним видео, как она с годовалой дочкой Оливией болела за Руслана, смотря матч по ноутбуку. Напомним, благодаря результативным действиям украинца "Аталанта" в воскресенье обыграла "Фиорентину" 3:0.

Реклама

Роксана Малиновская некоторое время смотрела матч "Аталанта" – "Фиорентина" в одиночку. А затем к ней из спальни подтянулась проснувшаяся дочка Оливия. "Оливочка, ты фартовая", – сразу сказала ей мама, ведь в момент, когда малышка проснулась, "Аталанта" открыла счет – отличился Госенс.

А когда наступил момент штрафного удара в исполнении Руслана Малиновского, малышка, словно предчувствуя гол в исполнении своего папы, потянулась ручонками к монитору. И ее отец забил шикарный гол!

"Да!!! – с эмоциональным возгласом подпрыгнула в ту же секунду Роксана. – Ура!!! Папа забил! Оливочка, ты проснулась на удачу. Мое ты солнышко!"

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Реклама

Ну а после матча годовалая Оливия первой встречала своего папу-героя, когда он вернулся домой. Девочка на четвереньках приползла к отцу, и тот принялся зацеловывать свою дочурку. Милота!

В тренде Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Напомним, Малиновский не играл после того, как заразился коронавирусом в лагере сборной Украины перед ноябрьским матчем со Швейцарией, который был отменен. А впоследствии нашей национальной команде присудили за него техническое поражение 0:3.

"У Руслана и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – говорила во время болезни мужа жена Малиновского Роксана.

Обзор матча "Аталанта" – "Фиорентина" (3:0)

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама