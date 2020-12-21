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Малиновский после разгрома "Ромы" высказался о Мхитаряне

21 декабря, 14:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский полузащитник "Аталанты" пожелал успехов бывшему "горняку"

Вчера в ярком матче чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Рому", добыв волевую победу во втором тайме. Украинец Руслан Малиновский отыграл большую часть поединка (81 мин.) и помог команде победить. В стане соперника против хозяев играл полузащитник Генрих Мхитарян, в 2010-2013 гг. выступавший за донецкий "Шахтер". Тогда армянин был игроком основы, а Малиновский только пробивался в большой футбол.

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Сегодня в соцсетях Руслан вспомнил противостояние с Генрихом на поле и уже на итальянском языке отметил большую победу "Аталанты".

Также украинец написал послание вчерашнему сопернику, сопроводив его смайликом:

"Великая личность и великий игрок. Рад видеть тебя снова. Удачи в следующих матчах".

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Пока что "Рома" держится на четвертом месте, опережая "Аталанту" на три очка. Коллектив Малиновского занимает седьмую строчку таблицы, но сыграл на матч меньше конкурентов.

Читайте также: бывший футболист сборной Украины доволен переездом в Россию.

Смотрите, как недавно Руслан забивал в ворота "Фиорентины":

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фото футбол чемпионат Италии Генрих Мхитарян Рома Италия Аталанта Руслан Малиновский
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