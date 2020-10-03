"Заря" начнет и закончит групповой этап в гостях: календарь команды Скрипника в Лиге Европы

Луганская "Заря" узнала расписание матчей группового этапа Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника в первом туре в гостях сыграет с английским "Лестером", а завершать групповой раунд им предстоит на выезде с португальской "Брагой".
Расписание матче "Зари" в Лиге Европы:
- 1 тур. 22 октября. 22:00 "Лестер" – "Заря"
- 2 тур. 29 октября. 19:55 "Заря" – "Брага"
- 3 тур. 5 ноября. 22:00 "Заря" – АЕК
- 4 тур. 26 ноября. 19:55 АЕК – "Заря"
- 5 тур. 3 декабря. 19:55 "Заря" – "Лестер"
- 6 тур. 10 декабря. 22:00 "Брага" – "Заря"
Ранее мы опубликовали календарь донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. "Горняки" начнут и завершат групповой раунд в гостях. При этом, начинать евросезон придется на "Сантьяго Бернабеу".
Также уже известен календарь киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Сергей Ребров приедет в Украину в последний день группового этапа, а Криштиану Роналду откроют для киевлян основную сетку турнира.
Смотрите, как "Заря" разгромила "Львов" в чемпионате Украины:
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