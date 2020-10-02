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Все участники и посев Лиги Европы: "Заря" немного не дотянула до третьей корзины

2 октября, 01:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 2 октября

По итогам матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира. От Украины в основной сетке выступит только бронзовый призер прошлого сезона луганская "Заря". Черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки сошли с дистанции в третьем раунде квалификации. Результаты всех матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы есть на нашем сайте.

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Также не пробился в групповой этап "Динамо" Брест, где играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Зато мы увидим в Лиге Европы АЕК Дмитрия Чигринского, ЛАСК Евгения Чеберко и "Сивасспор" Сергея Рыбалки, а также "Гент", где выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Все участники группового этапа Лиги Европы по корзинам:

Корзина 1:

  • "Арсенал" (Англия) – 91.000
  • "Тоттенхэм" (Англия) – 85.000
  • "Рома" (Италия) – 80.000
  • Наполи (Италия) – 77,000
  • "Бенфика" (Португалия) – 70.000
  • "Байер" (Германия) – 61.000
  • "Вильярреал" (Испания) – 56.000
  • ЦСКА Москва (Россия) 44.000
  • "Брага" (Португалия) 41.000
  • "Гент" (Бельгия) – 39.500
  • ПСВ (Нидерланды) – 37.000
  • "Селтик" (Шотландия) – 34.000

Корзина 2:

В тренде
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – 33.500
  • "Спарта" Прага (Чехия) – 30.500
  • "Славия" Прага (Чехия) – 27.500
  • "Лудогорец" (Болгария) – 26.000
  • "Янг Бойз" (Швейцария) 25.500
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – 22.750
  • "Рапид" (Австрия) -22.000
  • "Лестер" (Англия) – 22.000
  • "Карабах" (Азербайджан) – 21.000
  • ПАОК (Греция) – 21.000
  • "Стандарт" (Бельгия) 20.500
  • "Реал Сосьедад" (Испания) – 20.456
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Корзина 3:

  • "Гранада" (Испания) – 20.456
  • "Милан" (Италия) – 19.000
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 18.500
  • "Фейеноорд" (Нидерланды) – 17.000
  • AEK (Греция) – 16.500
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 16.500
  • "Рейнджерс" (Шотландия) – 16.250
  • "Мольде" (Норвегия) – 15.000
  • Хоффенхайм (Германия) – 14.956
  • ЛАСК (Австрия) – 14.000
  • "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 14,000
  • ЧФР Клуж (Румыния) – 12.500

Корзина 4:

  • "ЗАРЯ" (УКРАИНА) – 12.500
  • Ницца (Франция) – 11.849
  • Лилль (Франция) – 11.849
  • Риека (Хорватия) – 11.000
  • Дандолк" (Ирландия) – 8.500
  • Слован Либерец (Чехия) – 8.000
  • Антверпен (Бельгия) – 7,580
  • "Лех" (Польша) 7.000
  • Сивасспор (Турция) – 6.720
  • Вольфсберг (Австрия) – 6.585
  • Омония (Кипр) – 5,350
  • ЦСКА София (Болгария) – 4.000

Смотрите, как "Колос" проиграл "Риеке" в предыдущем раунде:

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Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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