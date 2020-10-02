Все участники и посев Лиги Европы: "Заря" немного не дотянула до третьей корзины

По итогам матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира. От Украины в основной сетке выступит только бронзовый призер прошлого сезона луганская "Заря". Черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки сошли с дистанции в третьем раунде квалификации. Результаты всех матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы есть на нашем сайте.
Также не пробился в групповой этап "Динамо" Брест, где играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Зато мы увидим в Лиге Европы АЕК Дмитрия Чигринского, ЛАСК Евгения Чеберко и "Сивасспор" Сергея Рыбалки, а также "Гент", где выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Все участники группового этапа Лиги Европы по корзинам:
Корзина 1:
- "Арсенал" (Англия) – 91.000
- "Тоттенхэм" (Англия) – 85.000
- "Рома" (Италия) – 80.000
- Наполи (Италия) – 77,000
- "Бенфика" (Португалия) – 70.000
- "Байер" (Германия) – 61.000
- "Вильярреал" (Испания) – 56.000
- ЦСКА Москва (Россия) 44.000
- "Брага" (Португалия) 41.000
- "Гент" (Бельгия) – 39.500
- ПСВ (Нидерланды) – 37.000
- "Селтик" (Шотландия) – 34.000
Корзина 2:
- "Динамо" Загреб (Хорватия) – 33.500
- "Спарта" Прага (Чехия) – 30.500
- "Славия" Прага (Чехия) – 27.500
- "Лудогорец" (Болгария) – 26.000
- "Янг Бойз" (Швейцария) 25.500
- "Црвена Звезда" (Сербия) – 22.750
- "Рапид" (Австрия) -22.000
- "Лестер" (Англия) – 22.000
- "Карабах" (Азербайджан) – 21.000
- ПАОК (Греция) – 21.000
- "Стандарт" (Бельгия) 20.500
- "Реал Сосьедад" (Испания) – 20.456
Корзина 3:
- "Гранада" (Испания) – 20.456
- "Милан" (Италия) – 19.000
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 18.500
- "Фейеноорд" (Нидерланды) – 17.000
- AEK (Греция) – 16.500
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 16.500
- "Рейнджерс" (Шотландия) – 16.250
- "Мольде" (Норвегия) – 15.000
- Хоффенхайм (Германия) – 14.956
- ЛАСК (Австрия) – 14.000
- "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 14,000
- ЧФР Клуж (Румыния) – 12.500
Корзина 4:
- "ЗАРЯ" (УКРАИНА) – 12.500
- Ницца (Франция) – 11.849
- Лилль (Франция) – 11.849
- Риека (Хорватия) – 11.000
- Дандолк" (Ирландия) – 8.500
- Слован Либерец (Чехия) – 8.000
- Антверпен (Бельгия) – 7,580
- "Лех" (Польша) 7.000
- Сивасспор (Турция) – 6.720
- Вольфсберг (Австрия) – 6.585
- Омония (Кипр) – 5,350
- ЦСКА София (Болгария) – 4.000
Смотрите, как "Колос" проиграл "Риеке" в предыдущем раунде:
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