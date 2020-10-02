Все участники и посев Лиги Европы: "Заря" немного не дотянула до третьей корзины

По итогам матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира. От Украины в основной сетке выступит только бронзовый призер прошлого сезона луганская "Заря". Черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки сошли с дистанции в третьем раунде квалификации. Результаты всех матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы есть на нашем сайте.

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Также не пробился в групповой этап "Динамо" Брест, где играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Зато мы увидим в Лиге Европы АЕК Дмитрия Чигринского, ЛАСК Евгения Чеберко и "Сивасспор" Сергея Рыбалки, а также "Гент", где выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Все участники группового этапа Лиги Европы по корзинам:

Корзина 1:

"Арсенал" (Англия) – 91.000

"Тоттенхэм" (Англия) – 85.000

"Рома" (Италия) – 80.000

Наполи (Италия) – 77,000

"Бенфика" (Португалия) – 70.000

"Байер" (Германия) – 61.000

"Вильярреал" (Испания) – 56.000

ЦСКА Москва (Россия) 44.000

"Брага" (Португалия) 41.000

"Гент" (Бельгия) – 39.500

ПСВ (Нидерланды) – 37.000

"Селтик" (Шотландия) – 34.000

Корзина 2:

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

"Динамо" Загреб (Хорватия) – 33.500

"Спарта" Прага (Чехия) – 30.500

"Славия" Прага (Чехия) – 27.500

"Лудогорец" (Болгария) – 26.000

"Янг Бойз" (Швейцария) 25.500

"Црвена Звезда" (Сербия) – 22.750

"Рапид" (Австрия) -22.000

"Лестер" (Англия) – 22.000

"Карабах" (Азербайджан) – 21.000

ПАОК (Греция) – 21.000

"Стандарт" (Бельгия) 20.500

"Реал Сосьедад" (Испания) – 20.456

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Корзина 3:

"Гранада" (Испания) – 20.456

"Милан" (Италия) – 19.000

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 18.500

"Фейеноорд" (Нидерланды) – 17.000

AEK (Греция) – 16.500

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 16.500

"Рейнджерс" (Шотландия) – 16.250

"Мольде" (Норвегия) – 15.000

Хоффенхайм (Германия) – 14.956

ЛАСК (Австрия) – 14.000

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 14,000

ЧФР Клуж (Румыния) – 12.500

Корзина 4:

"ЗАРЯ" (УКРАИНА) – 12.500

Ницца (Франция) – 11.849

Лилль (Франция) – 11.849

Риека (Хорватия) – 11.000

Дандолк" (Ирландия) – 8.500

Слован Либерец (Чехия) – 8.000

Антверпен (Бельгия) – 7,580

"Лех" (Польша) 7.000

Сивасспор (Турция) – 6.720

Вольфсберг (Австрия) – 6.585

Омония (Кипр) – 5,350

ЦСКА София (Болгария) – 4.000

Смотрите, как "Колос" проиграл "Риеке" в предыдущем раунде:

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