Расписание решающих матчей квалификации Лиги Европы: Миля, "Милан" и другие

В четверг пройдут последние поединки квалификации - уже без украинских команд

В четверг, 1 октября, завершается отборочная кампания и в Лиге Европы. Сегодня сыграют 21 матч четвертого раунда квалификации, после которого станут известны все участники группового этапа. К сожалению, обе украинские команды завершили свои выступления в третьем круге. Напомним, "Десна" проиграла "Вольфсбургу" дебютный матч в Лиге Европы, а "Колос" не устоял в Хорватии против "Риеки". Так что в Лиге Европы от Украины продолжит выступать только "Заря".

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На этой стадии все решится в одном поединке. Сегодня, в частности, играют брестское "Динамо" украинцев Милевского и Хачериди, английский "Тоттенхэм" и итальянский "Милан". Вашему вниманию – расписание и результаты всех матчей четверга.

Основной путь

20:00. "Слован" (Либерец, Чехия) – АПОЭЛ (Кипр)

20:00. "Мальме" (Швеция) – "Гранада" (Испания)

20:00. "Русенборг" (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды)

20:00. "Шарлеруа" (Бельгия) – "Лех" (Польша)

20:30. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Виктория" (Чехия)

21:00. "Копенгаген" (Дания) – "Риека" (Хорватия)

21:00. "Стандард" (Бельгия) – "Фехервар" (Венгрия)

21:30. "Базель" (Швейцария) – ЦСКА (София, Болгария)

21:45. АЕК (Греция) – "Вольфсбург" (Германия)

21:45. "Рейнджерс" (Шотландия) – "Галатасарай" (Турция)

22:00. "Риу Аве" (Португалия) – "Милан" (Италия)

22:00. "Тоттенхэм" (Англия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

22:00. "Спортинг" (Португалия) – ЛАСК (Австрия)

Путь чемпионов

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18:30. "ЧФР Клуж" (Румыния) – КуПС (Финляндия)

20:00. "Арарат" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия)

20:00. "Динамо" (Зг, Хорватия) – "Флора" (Эстония)

21:00. "Динамо" (Брест, Беларусь) – "Лудогорец" (Болгария)

21:00. "Легия" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан)

21:00. "Сараево" (Босния и Г.) – "Селтик" (Шотландия)

21:30. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Тирана" (Албания)

21:30. "Дандолк" (Ирландия) – "Клаксвик" (Фарерские острова)

Сегодня проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: соперников узнают "Динамо" и "Шахтер".

Смотрите сюжет о победном матче "Колоса" с греческим "Арисом" во втором раунде:

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