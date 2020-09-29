УЕФА продлил групповые этапы ЛЧ и ЛЕ до января. Матчи могут проходить на нейтральных полях

Крайний срок завершения групповых этапов в Лиге чемпионов и Лиге Европы был продлен до конца января 2021 года. Таким образом УЕФА пытается защитить оба турнира от влияния коронавируса, сообщает Dailymail. Напомним, что сегодня киевское "Динамо" сделает решающий шаг навстречу Лиге чемпионов. "Динамо" – "Гент" смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Матчи группового этапа могут проводить на нейтральных стадионах, если правила стран запрещают въезд одной из команд. Если гостевой команде запретят выезжать в страну соперников, хозяевам придется искать альтернативное место проведения.

Принимающая сторона должна будет взять на себя все расходы по переносу поединка. Если они не смогут найти другое место для встречи и организовать матч, то им будет засчитано техническое поражение 0:3.

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В то же время, если гостевому клубу будет запрещено покидать собственную страну, хозяевам поля будет предложено найти новое место для матча. Если им это не удастся, УЕФА вмешается и решит, где будет проходить игра. Любой клуб, отказывающийся играть, получит техническое поражение 0:3.

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Если до 28 января не будут сыграны все матчи группового раунда, исполнительный комитет УЕФА решит, какие клубы пройдут в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что традиционно групповые этапы завершаются в декабре.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Гентом" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

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