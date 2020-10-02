Сумасшедший автогол из Лиги Европы: игроки спотыкались, падали и забили сами себе от перекладины

Бывший соперник "Колоса" из Ковалевки хорватская "Риека" сенсационно пробилась в групповой этап Лиги Европы, обыграв крепкий "Копенгаген" из Дании. Судьбу встречи решил всего один мяч, но какой же он курьезный получился. Результаты всех матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы есть на нашем сайте.

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Все началось с того, что Сандро Куленович подхватил мяч в центре поля после столкновения нескольких игроков из разных команд. Игрок "Риеки" не стал ждать подмоги, а в одиночку побежал к чужим воротам. На подступах к штрафной его встречало два соперника, но хорват одним движением ушел в право, а игроки "Копенгагена" столкнулись между собой и остались не у дел.

Куленович вышел один на один с вратарем и красивым ударом черпачком перебросил его, однако мяч угодил в перекладину! Но это был не вечер "Копенгагена". Срикошетив от каркаса мяч ударился в прибежавшего спасать свои ворота Петера Анкерсена и уже от его ноги залетел в сетку. Куленовичу, наверное, даже обидно, что такой "шедевр" записали не на него. Впрочем, свой подвиг он сможет повторить в групповом этапе Лиги Европы.

"Копенгаген" – "Риека" – 0:1

Гол: Анкерсен (20, аг)

"Копенгаген": Юнссон, Нельссон, Анкерсен (Бартолец, 67), Бенгтссон, Сигурдссон, Пеп Мас, Зека, Фишер (Кауфманн, 46), Стаге (Мудражия, 56), Вильчек, Винд.

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"Риека": Невистич, Цапан, Штефуль, Смолчич, Лончар, Гнезда-Черин, Андрияшевич, Велкоски, Павичич (Лепиница, 76), Томечак (Распопович, 90), Куленович (Жоау Эшковал, 83).

Предупреждения: Цапан (22), Нельссон (30), Анкерсен (59), Сигурдссон (62), Куленович (62), Гнезда-Черин (78), Зека (90), Распопович (90).

Смотрите, как "Риека" обыграла "Колос":

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