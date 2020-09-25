Зловещий волчий вой не испугал "Десну". Как прошел дебют украинского клуба в еврокубках

Решение "Вольфсбурга" провести дебютный еврокубковый матч черниговской "Десны" не на главном стадионе, а на расположенной неподалеку АОК-арене, пусть и стало неожиданностью, но в итоге оказалось верным. Хотя в Бундеслиге болельщики потихоньку возвращаются на трибуны, УЕФА пока держится и запрещает допуск зрителей на квалификационные матчи своих турниров.

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На большой арене немногочисленные имеющие доступ счастливчики затерялись бы в просторных секторах, а на маленьком уютном стадиончике отсутствие поддержки ощущалось не так остро.

Особенно это касалось "Десны". ВИП группа поддержки раз за разом отмечала апплодисментами удачные действия черниговцев. Несколько раз прозвучало из ее рядов басом: "Вы – лучшие! Вы сильнее немцев! Вперед, "Десна"!". Хотя это и было сочтено немцами неуместным, но придавало "болению" неповторимый колорит.

От 4-звездочного отеля Courtyard by Marriott, в котором остановились гости, до стадиона было буквально пять минут ходьбы. Однако, как подобает, "Десна" отправилась на игру автобусом. Днем в Вольфсбурге было солнечно, приятные 20 градусов тепла – разгар настоящего бабьего лета. И хотя к вечеру чуть похолодало, в преддверии матча царила прекрасная футбольная погода.

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В соответствии с давней вольфсбургской традицией, выход команд на поле предварял зловещий волчий вой, и сидевшие в ложе прессы юные немецкие журналисты, не удержавшись от соблазна пошалить, стали подвывать – вышло забавно.

Справившись с предматчевым волнением и сдержав стартовый порыв хозяев, "Десна" стала потихоньку атаковать сама. На 14-й минуте свисток арбитра остановил перспективный проход врывавшегося в штрафную Тотовицкого из-за нарушения, произошедшего на другом участке поля. Позабавил возглас с "гостевой трибуны": "ну чего свистеть, он лежит себе и лежит".

Гол в ворота Паста последовал почти сразу – после остроумно разыгранного углового.

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Начав с центра поля и вняв зычному возгласу тренера Александра Рябоконя "Играем!", "Десна" и продолжала играть в свою игру – не позволяла сопернику слишком много, но и сама моментов практически не создавала. Развязка была отложена на вторую 45-минутку.

Решимость украинской команды исправить положение проявилась уже с ее появлением на поле после перерыва – на минуту-другую раньше "Вольфсбурга". Тайм начался активными действиями "Десны", и наставнику волков Оливеру Гласнеру пришлось изрядно поволноваться в попытках разбудить подопечных громогласными эмоциональными возгласами.

"Украинские футболисты были быстрее, постоянно опережали нас на один шаг, – признался тренер "Вольфсбурга" на послематчевой пресс-конференции. – Как мы и предполагали, соперник был очень хорошо организован, и умело лишал нас пространства".

"Десна" была настроена решительно, и имела хорошие шансы сравнять счет, но в ворота мяч упорно не шел. А решающим фактором, предопределившим итог встречи, стали две необязательные желтые карточки, полученные в течение трех минут эстонским защитником "Десны" Йонасом Таммом. В результате неудачно выполненного подката в центре поля гости на полчаса остались в меньшинстве.

"Красная карточка помогла нам вернуть контроль над игрой, – резюмировал Оливер Гласнер. – Конечно, мы справились бы и так – менталитет у нас сильный, но удаление у соперника сыграло нам на руку."

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Нет, "Десна" не сдавалась, продолжала искать свои шансы, пусть и вдесятером. Отыграться не получилось. А пропущенная на добавленных минутах атака "волков" расставила все точки над "i".

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