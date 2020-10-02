"Заре" достались "Лестер", "Брага" и АЕК: итоги жеребьевки Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой своих соперников получил и представитель Украины – луганская "Заря". С легкой руки знаменитого итальянца Чиро Феррары, достававшего шары, команда Виктора Скрипника сыграет с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим клубом АЕК, цвета которого защищают украинцы Шахов и Чигринский.
Отнюдь не самый страшный жребий для "Зари". За первые два места в группе, позволяющие выйти в 1/16 финала Лиги Европы, можно побороться. Спасибо, Феррара!
ВСЕ ГРУППЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ
ГРУППА A: "Рома", "Янг Бойз", ЧФР "Клуж", ЦСКА София
ГРУППА B: "Арсенал", "Рапид" Вена, "Мельде", "Дандолк"
ГРУППА C: "Байер", "Славия" Прага, "Хапоэль" Б-Ш, "Ницца"
ГРУППА D: "Бенфика", "Стандард", "Рейнджерс", "Лех"
ГРУППА E: ПСВ, ПАОК, "Гранада", "Омония"
ГРУППА F: "Наполи", "Реал Сосьедад", АЗ Алкмаар, "Риека"
ГРУППА G: "Брага", "Лестер", АЕК, "ЗАРЯ"
ГРУППА H: "Селтик", "Спарта", "Милан", "Лилль"
ГРУППА I: "Вильярреал", "Карабах", "Маккаби" Т-А, "Сивасспор"
ГРУППА J: "Тоттенхэм", "Лудогорец", ЛАСК, "Антверпен"
ГРУППА K: ЦСКА Москва, "Динамо" Загреб, "Фейеноорд", "Вольфсберг"
ГРУППА L: "Гент", "Црвена Звезда", "Хоффенхайм", "Слован" Либерец
Даты матчей группового раунда Лиги Европы
- Тур 1: 22 октября
- Тур 2: 29 октября
- Тур 3: 5 ноября
- Тур 4: 26 ноября
- Тур 5: 3 декабря
- Тур 6: 10 декабря
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Напомним, накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией". "Динамо" – с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".
Смотрите, как "Заря" в последнем матче УПЛ обыграла "Львов" 5:0
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