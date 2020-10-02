От "Зари" до "Милана": все группы Лиги Европы – в одной картинке

За выход в евровесну луганская команда поспорит с "Брагой", "Лестером" и АЕКом

Вслед за групповым турниром Лиги чемпионов, сегодня определились составы групп в Лиге Европы. К украинской "Заре" жребий во втором по силе еврокубке оказался довольно благосклонным – луганчанам достались в соперники "Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия) и АЕК (Греция).

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"Лестер" в этом квартете стоит особняком. Однако с "Брагой" и АЕКом "Заре" вполне по силам поспорить за второе место, позволяющее пройти в 1/16 Лиги Европы. Напомним, не далее как два года назад луганчане уже проходили "Брагу" по сумме двух встреч (1:1 дома и 2:2 на выезде).

Полное расписание матчей в группах определится немного позже. Однако уже известно, что групповой раунд Лиги Европы стартует 22 октября, а завершится 10 декабря.

ВСЕ ГРУППЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ

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Фото – УЕФА

ГРУППА A: "Рома", "Янг Бойз", ЧФР "Клуж", ЦСКА София

ГРУППА B: "Арсенал", "Рапид" Вена, "Мельде", "Дандолк"

ГРУППА C: "Байер", "Славия" Прага, "Хапоэль" Б-Ш, "Ницца"

ГРУППА D: "Бенфика", "Стандард", "Рейнджерс", "Лех"

ГРУППА E: ПСВ, ПАОК, "Гранада", "Омония"

ГРУППА F: "Наполи", "Реал Сосьедад", АЗ Алкмаар, "Риека"

ГРУППА G: "Брага", "Лестер", АЕК, "ЗАРЯ"

ГРУППА H: "Селтик", "Спарта", "Милан", "Лилль"

ГРУППА I: "Вильярреал", "Карабах", "Маккаби" Т-А, "Сивасспор"

ГРУППА J: "Тоттенхэм", "Лудогорец", ЛАСК, "Антверпен"

ГРУППА K: ЦСКА Москва, "Динамо" Загреб, "Фейеноорд", "Вольфсберг"

ГРУППА L: "Гент", "Црвена Звезда", "Хоффенхайм", "Слован" Либерец

Лига Европы, жеребьевка / Фото: Reuters

Напомним, накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией". "Динамо" – с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

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