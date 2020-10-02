Онлайн жеребьевки группового раунда Лиги Европы: соперники для "Зари"

48 команд разбивают на 12 групп. Луганская "Заря" - в четвертой корзине посева

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени. 48 клубов разбивают на 12 групп. Определяются соперники и для представителя Украины – луганской "Зари", попавшей в четвертую корзину посева. Мы ведем онлайн этого события.

ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУППОВОГО РАУНДА ЛИГИ ЕВРОПЫ

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Корзина №1: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Рома", "Наполи", "Бенфика", "Байер", "Вильярреал", ЦСКА Москва, "Брага", "Гент", ПСВ, "Селтик".

Корзина №2: "Динамо" Загреб, "Спарта", "Славия", "Лудогорец", "Янг Бойз", "Црвена Звезда", "Рапид" Вена, "Лестер", "Карабах", ПАОК, "Стандард", "Реал Сосьедад".

Корзина №3: "Гранада", "Милан", АЗ Алкмаар, "Фейеноорд", АЕК, "Маккаби" Т-А, "Рейнджерс", "Мольде", "Хоффенхайм", ЛАСК, "Хапоэль" Б-Ш, ЧФР.

Корзина №4: "ЗАРЯ", "Ницца", "Лилль", "Риека", "Дандолк", "Слован", "Антверпен", "Лех", "Сивасспор", "Вольфсберг", "Омония", ЦСКА София.

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Отметим, что УЕФА продолжает разводить украинские и российские команды в еврокубках. Таким образом луганской "Заре" из первой корзины точно не достанется московский ЦСКА.

Лига Европы, жеребьевка / Фото: Reuters

Даты матчей группового раунда Лиги Европы

Тур 1: 22 октября

22 октября Тур 2: 29 октября

29 октября Тур 3: 5 ноября

5 ноября Тур 4: 26 ноября

26 ноября Тур 5: 3 декабря

3 декабря Тур 6: 10 декабря

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЖЕРЕБЬЕВКУ

В прямом эфире жеребьевку группового турнира Лиги Европы в пятницу, 2 октября, начиная с 14:00, покажет канал "Футбол 1". Трансляция мероприятия также доступна на сервисе OLL.TV.

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Напомним, накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией". "Динамо" – с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

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