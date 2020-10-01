Сегодня в Доме футбола в Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где Украину представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Благодаря высокому клубному коэффициенту "горняки" жеребились со второй корзины, а киевляне попали в третью корзину. Соперниками наших команд не могли стать представители России, так как УЕФА продолжает разводить команды из Украины и России.

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

Группа А:

"Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания)

"Зальцбург" (Австрия)

"Локомотив" (Россия)

Группа В:

"Реал" (Испания)

"ШАХТЕР" (Украина)

"Интер" (Италия)

"Боруссия" М (Германия)

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Группа С:

"Порту" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Марсель" (Франция)

Группа D:

"Ливерпуль" (Англия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Аталанта" (Италия)

"Мидтьюлланд" (Дания)

Группа E:

"Севилья" (Испания)

"Челси" (Англия)

"Краснодар" (Россия)

"Ренн" (Франция)

Группа F:

"Зенит" (Россия)

"Боруссия" Д (Германия)

"Лацио" (Рим)

"Брюгге" (Бельгия)

Группа G:

"Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания)

"ДИНАМО" (Украина)

"Ференцварош" (Венгрия)

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Группа H:

"ПСЖ" (Франция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Лейпциг" (Германия)

"Истанбул" (Турция)

Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей станет известен позже.

Смотрите обзор прошлого финала Лиги чемпионов:

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