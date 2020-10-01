Сегодня в Доме футбола в Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где Украину представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Благодаря высокому клубному коэффициенту "горняки" жеребились со второй корзины, а киевляне попали в третью корзину. Соперниками наших команд не могли стать представители России, так как УЕФА продолжает разводить команды из Украины и России.
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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
Группа А:
- "Бавария" (Германия)
- "Атлетико" (Испания)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Локомотив" (Россия)
Группа В:
- "Реал" (Испания)
- "ШАХТЕР" (Украина)
- "Интер" (Италия)
- "Боруссия" М (Германия)
Группа С:
- "Порту" (Португалия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Олимпиакос" (Греция)
- "Марсель" (Франция)
Группа D:
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Аталанта" (Италия)
- "Мидтьюлланд" (Дания)
Группа E:
- "Севилья" (Испания)
- "Челси" (Англия)
- "Краснодар" (Россия)
- "Ренн" (Франция)
Группа F:
- "Зенит" (Россия)
- "Боруссия" Д (Германия)
- "Лацио" (Рим)
- "Брюгге" (Бельгия)
Группа G:
- "Ювентус" (Италия)
- "Барселона" (Испания)
- "ДИНАМО" (Украина)
- "Ференцварош" (Венгрия)
Группа H:
- "ПСЖ" (Франция)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Лейпциг" (Германия)
- "Истанбул" (Турция)
Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей станет известен позже.
Смотрите обзор прошлого финала Лиги чемпионов:
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