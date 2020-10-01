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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

1 октября, 19:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Определились соперники представителей Украины "Динамо" и "Шахтера"

Сегодня в Доме футбола в Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где Украину представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Благодаря высокому клубному коэффициенту "горняки" жеребились со второй корзины, а киевляне попали в третью корзину. Соперниками наших команд не могли стать представители России, так как УЕФА продолжает разводить команды из Украины и России.

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

Группа А:

  • "Бавария" (Германия)
  • "Атлетико" (Испания)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Локомотив" (Россия)

Группа В:

  • "Реал" (Испания)
  • "ШАХТЕР" (Украина)
  • "Интер" (Италия)
  • "Боруссия" М (Германия)
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Группа С:

  • "Порту" (Португалия)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Олимпиакос" (Греция)
  • "Марсель" (Франция)

Группа D:

  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Аталанта" (Италия)
  • "Мидтьюлланд" (Дания)

Группа E:

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
  • "Севилья" (Испания)
  • "Челси" (Англия)
  • "Краснодар" (Россия)
  • "Ренн" (Франция)

Группа F:

  • "Зенит" (Россия)
  • "Боруссия" Д (Германия)
  • "Лацио" (Рим)
  • "Брюгге" (Бельгия)

Группа G:

  • "Ювентус" (Италия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "ДИНАМО" (Украина)
  • "Ференцварош" (Венгрия)
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Группа H:

  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Лейпциг" (Германия)
  • "Истанбул" (Турция)

Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей станет известен позже.

Смотрите обзор прошлого финала Лиги чемпионов:

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Лига чемпионов жеребьевка Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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