За эти деньги можно купить Динамо. ПСЖ заработал безумные деньги на футболках Месси

Парижский суперклуб получил огромную прибыль после подписания звездного аргентинца Лионеля Месси

Месси - финансовый актив ПСЖ / Фото: Getty Images

Только одних спортивных футболок с именем Лионеля Месси французский клуб продал около миллиона экземпляров, сообщает Goal.com.

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"Месси – отличный финансовый актив. Он невероятно влияет на нашу прибыль. Думаю, что в 2020 году году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели возросли. Спрос на нашу спортивную продукцию огромен. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше", – сказал директор парижского клуба по спонсорским сделкам Марк Армстронга.

И это не все "плюшки", которые получил ПСЖ от перехода Месси. Сразу после подписания аргентинца появилась масса предложений о спонсорстве клуба.

А число подписчиков в социальных сетях французского клуба возросло в геометрической прогрессии.

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Лионель Месси с "Золотым мячом" / Фото: REUTERS

Если добавить ко всему тот факт, что Месси перешел в Пари Сен-Жермен на правах свободного агента, то можно с уверенностью сказать, что французы вытянули выигрышный билет лотереи.

Стоит отметить, что стоимость футболки Месси на официальном сайте ПСЖ составляет около 158 евро. Учитываю, что зарплата форварда составляет 40 млн в год, то только на одних футболках парижане сумели отбить зарплату аргентинца и оказаться в прибыли.

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Добавим, что по оценкам Transfermarkt, стоимость игроков основного состава киевского Динамо составляет 137 млн евро.