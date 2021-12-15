Слезы градом. Футбол остался без лучшего друга Месси

На специальной пресс-конференции 33-летний форвард Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь. При этом не смог сдержать слез.
"Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру, – глотая слезы, сказал Агуэро. – Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял".
"Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Я принял это решение десять дней назад. Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много..."
"Я очень горжусь своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч. Всегда хотел играть в высшем дивизионе Аргентины и даже не думал, что смогу выступать в Европе".
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Напомним, что в конце октября Агуэро резко стало плохо во время матча Барселона – Алавес (1:1). С поля его увезли в больницу, где стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.
Изначально сообщалось, что Агуэро пропустит три месяца. Но, увы, ему вообще пришлось попрощаться с футболом – на ЧМ-2022 Месси выступит без своего любимого партнера.