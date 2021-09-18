Теперь не самый богатый. Кто еще зарабатывает как Месси, и почему уходит Мбаппе

Новичок французского гранда оказался не самым высокооплачиваемым игроком в ПСЖ. А вот французский бомбардир парижского клуба получает вдвое меньше партнеров по атаке

Лионель Месси и Неймар / Фото: Reuters

Как только Лионель Месси стал игроком Пари-Сен-Жермена, многих интересовала зарплата аргентинского бомбардира. Французскому изданию L’Équipe стали известны финансовые подробности контракта Лионеля, а также сколько зарабатывает Неймар и Мбаппе.

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Итак, согласно расследованию журналистов, аргентинец получит 110 миллионов евро за три сезона выступлений в составе ПСЖ. Напомним, что Месси подписал двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Барселона должна Месси еще 39 миллионов евро / Фото: Reuters

Огромные деньги будут распределены следующим образом: 30 млн Лионель получит за первый год пребывания в парижском клубе, и по 40 млн в два следующих. Также источник подтвердил, что в контракте Месси не прописан трансферный бонус.

Net salaries of PSG's attacking trio (via L'Équipe):



1 – Lionel Messi, Neymar – 30m/year

3 – Kylian Mbappé – 12m/year — Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021

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Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи во время презентации игрока / Фото: REUTERS

Зарплата аргентинца в ПСЖ полностью идентична той, которую он получал бы в Барселоне, когда согласился на снижение заработной платы на 50 процентов.

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Кроме того, французское издание сообщает, что у Неймара контракт идентичен соглашению Месси. Новое соглашение на улучшенных условиях бразилец подписал в начале года.

Фанаты едва не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

А вот у еще одной звезды ПСЖ Килиана Мбаппе зарплата значительно уступает его партнерам по атаке. 22-летний футболист получает всего 12 млн евро в год. Теперь понятно, почему французский нападающий мечтает покинуть парижский клуб и перейти в мадридский Реал.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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