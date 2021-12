69-метровая Блоха. Что сделали с Месси в Росарио

Обладателя "Золотого мяча" 2021 года Лионеля Месси уважили на родине. В родном городе нападающего Пари Сен-Жермен в Росарио открыли огромный мурал.

Работа, посвященная легендарному аргентинцу, получила названием "Из другой галактики и из моего города". Картина имеет высоту 69 метров и была написана на стене здания. На мурале Месси изображен в футболке сборной Аргентины.

Размер выбран не случайно. Рост Лионеля – 1,69 м. Из-за этого его прозвали Блохой.





"From another galaxy and from my city" is the title of a gigantic new mural that has been unveiled in Rosario as a tribute to Leo Messi.



The artwork, painted by Marlene Zuriaga and Lisandro Urteaga, is now the largest mural in the city. pic.twitter.com/fLvupVj1GQ