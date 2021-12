Месси побил рекорд Пеле. Есть еще сомнения кто король футбола?

Сегодня Лионель Месси оформил дубль в матче Лиги чемпионов. Пари Сен-Жермен обыграл Брюгге – 4:1, аргентинец забил третий и четвертый голы.

Месси забил 758-й мяч в карьере и обошел легендарного Пеле, у которого, по информации RSSSF, 757 голов в официальных матчах.

У Лионеля 678 голов пришлись на клубы, а 80 – на сборную. Пеле 680 мячей забил в клубном футболе, а 77 – за национальную команду.

Messi (758) now has more career goals than Pele (757) pic.twitter.com/8ZcgpGra39