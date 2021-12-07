Месси побил рекорд Пеле. Есть еще сомнения кто король футбола?

Сегодня Лионель Месси оформил дубль в матче Лиги чемпионов. Пари Сен-Жермен обыграл Брюгге – 4:1, аргентинец забил третий и четвертый голы.
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Месси забил 758-й мяч в карьере и обошел легендарного Пеле, у которого, по информации RSSSF, 757 голов в официальных матчах.
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У Лионеля 678 голов пришлись на клубы, а 80 – на сборную. Пеле 680 мячей забил в клубном футболе, а 77 – за национальную команду.
Messi (758) now has more career goals than Pele (757) pic.twitter.com/8ZcgpGra39— (@cfc_messi) December 7, 2021
Интересно, что в этом матче пал рекорд Месси. Его обошел одноклубник по ПСЖ Килиан Мбаппе. Француз стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в Лиге чемпионов.
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