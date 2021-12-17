Революция в футболе: Месси и Неймар сыграют против Украины

Лигу наций УЕФА начиная с сезона 2024 года пополнят 10 участников из Южной Америки

В 2024 году сборная Украины получит шанс сыграть против команд Месси и Неймара / Фото: Коллаж: Сегодня

О революционных реформах европейского футбола рассказал вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, о чем сообщает ESPN.

В среду, 15 декабря, УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали меморандум, конечной целью которого станет создание межконтинентального турнира, близкого к чемпионату мира.

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"Это последняя Лига наций УЕФА в таком формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ, конфедерацией стран Южной Америки. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды с этого континента. В каком формате? Мы еще работаем над этим. График матчей национальных сборных довольно ограничен, поэтому мы не можем его сильно миксировать", – сказал Збигнев Бонек.

Более четкие контуры нового турнира станут известны в ближайшее время.

Пока известно, что новый турнир стартует в 2024 году и будет проходить на европейских стадионах.

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Первые шесть сборных КОНМЕБОЛ (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Перу и Чили) в соответствии с квалификационной таблицей чемпионата мира войдут в дивизион А Лиги наций.

Сборная Аргентина, Месси, Ди Мария, Мартинес / Фото: Reuters

Остальные четыре (Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия) присоединятся к дивизиону В.

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Таким образом в дивизионе А вместо 16 команд будут 22, а в дивизионе В число участников станет 20, вместо 16. Дивизионы C и D останутся без изменений.

Неймар. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Напомним, что сборная Украины узнала свой календарь матчей сезона Лиги наций 2022/23. Если наша команда по итогам турнира повысится в классе дивизионом выше, то получит шанс сыграть против одной из топ-сборных Южной Америки.