Революція у футболі: Мессі та Неймар зіграють проти України

Лігу націй УЄФА починаючи з сезону 2024 поповнять 10 учасників з Південної Америки

У 2024 році збірна України отримає шанс зіграти проти команд Мессі та Неймару / Фото: Колаж: Сьогодні

Про революційні реформи європейського футболу розповів віце-президент УЄФА Збігнєв Бонек, про що повідомляє ESPN.

У середу, 15 грудня, УЄФА та КОНМЕБОЛ підписали меморандум, кінцевою метою якого стане створення міжконтинентального турніру, близького до чемпіонату світу.

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" Це остання Ліга націй УЄФА у такому форматі. Ми мали зустріч з КОНМЕБОЛ, конфедерацією країн Південної Америки. З 2024 року до змагань приєднаються команди з цього континенту. У якому форматі? Ми ще працюємо над цим. Графік матчів національних збірних є досить обмеженим, тому ми не можемо його сильно міксувати", – сказав Збігнєв Бонек.

Чіткіші контури нового турніру стануть відомі найближчим часом.

Поки що відомо, що новий турнір стартує у 2024 році і проходитиме на європейських стадіонах.

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Перші шість збірних КОНМЕБОЛ (Бразилія, Аргентина, Колумбія, Уругвай, Перу та Чилі) відповідно до кваліфікаційної таблиці чемпіонату світу увійдуть до дивізіону А Ліги націй.

/ Фото: Reuters

Інші чотири (Парагвай, Еквадор, Венесуела і Болівія) приєднаються до дивізіону В.

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Таким чином, у дивізіоні А замість 16 команд будуть 22, а у дивізіоні В число учасників стане 20, замість 16. Дивізіони C і D залишаться без змін.

Неймар. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Нагадаємо, що збірна України дізналася про свій календар матчів сезону Ліги націй 2022/23. Якщо наша команда за підсумками турніру підвищиться в класі дивізіоном вище, то отримає шанс зіграти проти однієї з топ-збірних Південної Америки.