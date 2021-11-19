Награда за выход в плей-офф отбора ЧМ-2022: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Украины продолжает укреплять свои позиции в рейтинге ФИФА. Сине-желтые поднялись на одну строчку и теперь занимают 25-е место в рейтинге