За ці гроші можна придбати Динамо. ПСЖ заробив шалені гроші на футболках Мессі

Паризький суперклуб отримав величезний прибуток після підписання зіркового аргентинця Ліонеля Мессі

Мессі – фінансовий актив ПСЖ / Фото: Getty Images

Лише одних спортивних футболок з ім'ям Ліонеля Мессі французький клуб продав близько мільйона екземплярів, повідомляє Goal.com.

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"Мессі – чудовий фінансовий актив. Він надзвичайно впливає на наш прибуток. Думаю, що у 2020 році ми продали більше футболок, ніж будь-який інший клуб. Цього року показники зросли. Попит на нашу спортивну продукцію величезний. Якби ми могли випускати ще більше футболок, то продали б ще більше", – сказав директор паризького клубу зі спонсорських угод Марк Армстронг.

І це не всі "плюшки", які отримав ПСЖ від переходу Мессі. Одразу після підписання аргентинця з'явилася маса пропозицій про спонсорство клубу.

А число підписників у соціальних мережах французького клубу зросло в геометричній прогресії.

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Ліонель Мессі з "Золотим м'ячем" / Фото: REUTERS

Якщо додати до всього той факт, що Мессі перейшов у Парі Сен-Жермен на правах вільного агента, можна впевнено сказати, що французи витягли виграшний квиток лотереї.

Вартість футболки Мессі на офіційному сайті ПСЖ становить близько 158 євро. Враховуючи, що зарплата форварда становить 40 млн. на рік, то лише на одних футболках парижани зуміли відбити зарплату аргентинця і опинитися у прибутку.

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Додамо, що за оцінками Transfermarkt, вартість гравців основного складу київського Динамо становить 137 млн. євро.