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"Ювентус" нанес первое поражение "Милану" в Серии А: смотреть голы

6 января, 23:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Супердерби Италии порадовало болельщиков забитыми голами

Всеитальянское дерби между "Миланом" и "Ювентусом" завершилось в пользу туринского клуба. Гранды итальянского футбола встретились в рамках 16-го тура Серии А. Мы вели онлайн матча "Милан" – "Ювентус" с подробным описанием всех опасных моментов и видео голов.

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Гости открыли счет уже на 18-й минуте – отличился Федерико Кьеза. Однако еще до перерыва "Милан" счет сравнял после удара Давида Калабриа.

Впрочем, после перерыва Кьеза еще раз поразил ворота "россонери", а затем еще один мяч в составе "Юве" на свой счет записал Вестон Маккенни. А вот хозяевам поля ответит не было чем – "Милан "потерпел первое поражение в чемпионате Италии, но сохранил за собой лидерство в турнирной таблице.

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"Ювентус" же благодаря сегодняшней победе поднялся на четвертое место в чемпионате Италии и еще имеет один матч в запасе.

Напомним, что сегодня Зинченко помог "МанСити" обыграть "МЮ" и выйти в финал Кубка лиги. "МЮ" потерпел первое поражение с 8 декабря.

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Милан Италия видео голов чемпионат Италии Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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