Уже 2:2 – коронавирусные потери перед матчем "Милана" и "Ювентуса"

Команды теряют игроков перед матчем тура в Италии

За несколько часов до центрального матча 16 тура чемпионата Италии "Милан" – "Ювентус" двух футболистов хозяев поля сразил коронавирус. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Ювентус".

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По итогам тестов положительный результат дали анализы полузащитника "Милана" Раде Крунича и нападающего Анте Ребича. Оба футболиста переносят инфекцию бессимптомно и в настоящее время изолированы от одноклубников.

Напомним, что до сегодняшнего дня поединок грандов итальянского футбола был под вопросом. Причина – в туринском клубе коронавирусом заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Из-за этого "Юве" отложил выезд в Милан. Туринцы опасались, что в команде могла возникнуть вспышка коронавируса. Таким образом, футболисты "Ювентуса" отправились на игру лишь сегодня, когда получили на руки результаты свежих тестов.

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Матч запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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В турнирной таблице "Милан" занимает первое место – 37 очков в 15 матчах, "Ювентус" на пятой позиции – 27 (14).



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